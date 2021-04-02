4 sitenin ortasında moloz döküm sahası
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4 sitenin ortasında moloz döküm sahası

Demirören Haber Ajansı / Gökçe ADAR - Haberler | Güncel
4 sitenin ortasında moloz döküm sahası

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde bulunan 4 siteye 320 metre mesafedeki moloz döküm sahası vatandaşı isyan ettirdi.

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde bulunan 4 siteye 320 metre mesafedeki moloz döküm sahası vatandaşı isyan ettirdi. Vatandaşlar, "Evimizin balkonunda kahvaltı yapamıyoruz, tozla beslenir hale geldik" dedi.

Çamlı Mahallesi'ndeki Taş Kule Evleri, Başak Evler, Yeni Dört Mevsim ve Gönen Sitesi'nin sakinleri, evlerine 320 metre uzaklıkta bulunan, özel bir şirkete ait moloz döküm sahasının kaldırılmasını istiyor. Vatandaşlar, 4 sitenin ortasında kalan alana, her sabah moloz döküldüğünü, döküm sırasında çıkan tozların rahatsızlık yarattığını söyledi. Balkonlarında kahvaltı yapamaz duruma geldiklerini ifade eden Erdal Ergür, "Emekli olduktan sonra buradan bir ev satın aldık. Bahçemize sebzeler ekelim istedik, torunlarımızı burada büyütmenin hayalini kurduk. Geldiğimizde tozlarla karşılaştık. Hayal kırıklığına uğradık, kahvaltıyı yiyemez duruma geliyoruz. Kahvaltımızı yapamıyoruz. Sabah kalktığımızda yediğimiz kahvaltılıklarımızın üzerinde tozları da yiyoruz. Sağlığımızı tehdit ediyor" dedi.

"Camlarını açamaz duruma geldik" diyen Gürsel Oktay ise, "Burası çok temiz bir yerdi. Ancak buraya moloz döküm sahası geldikten sonra camlarımızı, kapılarımızı açamaz duruma geldik. Sapsarı tozlar evimizin her yerine giriyor. Alerjilerim var. Bu toz bulutlarından dolayı yatak odamın yerini değiştirdim. Yatak odamın penceresini açamıyordum, evimi değiştirmek zorunda kaldım. Biz, buradaki moloz dökümünün durdurulmasını istiyoruz" şeklinde konuştu."DÖKÜLEN MOLOZLAR ARTIYOR"Zamanla dökülen molozların arttığını dile getiren Duran Çelik, "Dağ gibi oldu. 70'li yılların asbestli dönüşüm atıklarının buraya atıldığını söylüyorlar. Moloz ve hafriyat dışında da asbest içeren atıkların atıldığını duyduk. Firmanın sahibi buraya döktüğü atıkla para kazanacak, bizim çocuğumuz, torunumuz hastalıklarla uğraşacak. Birinin bu duruma 'dur' demesi lazım. Balkonlarımıza çıkamıyoruz. Bunların içinde ne var? Bir sürü kuruluş var. Gelsinler, baksınlar. Gelecek nesillerin sağlığını tehdit eden kimyasallar neler? Bunları tespit etsinler. Bir an önce buna çözüm bulsunlar. Birileri para kazanacak, yetkili kuruluşlar da burası yasal diyecek, biz burada zehirleneceğiz. Bu çok büyük bir çelişki" dedi.

 


- İzmir
4 sitenin ortasında moloz döküm sahası
4 sitenin ortasında moloz döküm sahası
4 sitenin ortasında moloz döküm sahası
4 sitenin ortasında moloz döküm sahası
4 sitenin ortasında moloz döküm sahası
4 sitenin ortasında moloz döküm sahası
4 sitenin ortasında moloz döküm sahası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe ADAR

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