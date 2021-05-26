4. Sınıf öğrencilerinden görme engellilerin alışverişi kolaylaştıracak proje: "Sesli Barkod Okuma"

- 4. Sınıf öğrencilerinden görme engellilerin alışverişi kolaylaştıracak proje: "Sesli Barkod Okuma" Öğrencilerin yaptığı proje ile görme engelliler aldıkları ürünü sesli olarak tanıyabilecek Görme engelliler marketlerdeki ürünü göremeseler de özelliklerini duyarak alışveriş yapabilecek...

- 4. Sınıf öğrencilerinden görme engellilerin alışverişi kolaylaştıracak proje: "Sesli Barkod Okuma"

Öğrencilerin yaptığı proje ile görme engelliler aldıkları ürünü sesli olarak tanıyabilecek

Görme engelliler marketlerdeki ürünü göremeseler de özelliklerini duyarak alışveriş yapabilecek

Görme engelli 38 yaşındaki Cihan: "Artık evde gönül rahatlığıyla tüketeceğiz bu gıdaları"

16 yaşında az gören Şevval: "Daha bağımsız bir şekilde istediğimiz gibi bir alışveriş süreci yaşayacağız"

ANKARA - Dördüncü sınıf öğrencisi Özüm ve Ali Efehan hayata geçirdiği "Sesli Barkod Okuma" sayesinde, görme engelliler aldıkları ürünlerin son kullanma tarihi, saklama ve kullanma koşulları ile geri dönüştürebilme durumlarına dair sesli geri bildirim alacaklar.

Maya Okulları'nda yürütülen STEAM müfredatı kapsamında projeler geliştiren ilkokul öğrencileri, görme engelli bireylerin market alışverişlerinde yaşadıkları zorlukları fark ederek,"Sesli Barkod Okuma" sistemini geliştirdiler. Bu sistem sayesinde market raflarında bulunan ürünlerin son kullanma tarihleri, kullanım ve saklama koşulları ürünün üzerinde bulunan barkod sistemi okutularak seslendiriliyor ve bu sayede görme engelli bireylerin günlük yaşam şartlarına katkı sağlanıyor.

Projeyi geliştiren 4. Sınıf öğrencisi Ali Efehan, "Bugün görme engellilerin markette yaşadıkları sorunları çözmek i.çin bir proje geliştirdik. Bu projede sesli barkod sistemini kullandık. Barkod sisteminde de vatandaşlarımız geliyor, okutuyor ve ürün kendini tanıtıyor" dedi. Özüm ise, "Marketlerde görme engelli insanların ürünleri alırken zorluk yaşadığını gördük. Biz de onlara yardımcı olmak için bu projeyi gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

"Gönül rahatlığıyla tüketeceğiz bu gıdaları evde"

9 yaşında öğrencilerin geliştirdiği "Sesli Barkod Okuma" sistemini deneyimleyip ürünü çok güzel bulduğunu belirten 38 yaşındaki görme engelli Cihan, "Bu projeyi hayata geçiren öğrencilere çocuklara da dedim. Gönül rahatlığıyla tüketeceğiz bu gıdaları evde. Güzel bir çalışma olmuş. İnşallah bunlardan daha güzeli de olacak. Hayatımızı kolaylaştıracak" dedi.

"Daha bağımsız bir şekilde istediğimiz gibi bir alışveriş süreci yaşayacağız"

Söz konusu projeyi 9 yaşındaki iki çocuğun hayata geçirmesinin gurur verici olduğunu belirten 16 yaşındaki az gören Şevval, "Bunu düşünmeleri de çok güzel bir şey. Proje aslında daha erişilebilir bir yaşam için çok güzel bir adım bence. Biz görme engelliler ve az görenler olarak, bazen bazı ürünlerin içindekiler kısmını, son kullanma tarihini okuyamayabiliyorum. Bu durumda da sürekli birine ihtiyaç duyuyoruz. Daha bağımsız bir şekilde istediğimiz gibi bir alışveriş süreci yaşamamız için çok değerli bir proje olacağını düşünüyorum. Gelecek nesilden daha büyük projelerin de çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Artık görme engelliler marketlerdeki ürünü göremeseler bile özelliklerini duyarak alışveriş yapabilecekler"

Maya Okulları İncek Yerleşkesi Okul Müdürü Fatma Kuşat, Maya Okulları olarak öğrencilerin çevrelerindeki sorunlara duyarlı bireyler olarak yetişmelerini çok önemsediklerini belirterek, "Çocuklarımızın çevrelerindeki sorunlara etkili çözümler üretebilen girişimci bireyler olarak yetişmelerine çok değer veriyoruz. Bu felsefe kapsamında ilkokul 4. Sınıf öğrencilerimiz özelleştirilmiş ve özgün bir müfredat çalışıyorlar. Bu müfredatın temelinde de çevrelerindeki problemlere karşı duyarlı olmak ve onlara çözüm üretmek var. Bu çalışmalardan bir tanesi de görme engelli bireylerimiz için. Görme engelli bireylerimizin market alışverişlerinde ve günlük hayatlarında yaşadıkları zorluklar onların dikkatini çekti. Çalışmalar kapsamında market alışverişlerindeki güçlüklerle ilgili araştırma yapıp veri topladılar. Topladıkları verilere de üretken çözümler ortaya koyarak onların market alışverişini kolaylaştıracak 'görme engelliler için sesli barkod okuma sistemini' geliştirdiler. Bu sistemde matematik, teknoloji, bilim, bilişim ve sanat derslerinin iş birliği var. Çocuklarımız bu derslerdeki iş birlikleriyle marketlerdeki bozulabilir ürünlere özel barkodlar geliştirdiler. Bu barkodları okuyacak bir yazılım çalıştılar. Görme engelli bireyler barkodlanmış bu ürünleri öğrencilerimizin geliştirdikleri sistemlere okuttuklarında ürünlerin özelliklerini dinleyerek öğrenebilecekler. O ürünlerin son kullanma tarihini, saklama ve kullanma koşulları ile geri dönüştürülebilme durumlarına dair sesli yanıtlar alacaklar. Özetle artık görme engelliler marketlerdeki ürünü göremeseler bile özelliklerini duyarak alışveriş yapabilecekler" diye konuştu.

Ayrıca 38 yaşındaki görme engelli Cihan, projeyi geliştiren Özüm ve Ali Efehan'dan söz konusu bu projeyi daha ilerletmek için söz aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik