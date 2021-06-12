4 şahsın üzerinde 420 gram uyuşturucu ele geçirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

4 şahsın üzerinde 420 gram uyuşturucu ele geçirdi

4 şahsın üzerinde 420 gram uyuşturucu ele geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri şahısların üzerinde 420 gram uyuşturucu madde ele geçirdiler.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri şahısların üzerinde 420 gram uyuşturucu madde ele geçirdiler.

Yunus ekipleri, Yenice Mahallesi Kel Mehmet Sokak üzerinde devriye atarken, kaçan 4 şahsı yakaladılar. Yakalanan Yiğit E. Cemil A., Baran Altan S. ve Berkay T. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada, 420 gram Sentetik Kannobinoid uyuşturucu madde ele geçirildi.

4 şahıs da gözaltına alındı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Evini ateşe verip bıçak ve satırla balkona çıkan genç ortalığı birbirine kattı
Evini ateşe verip bıçak ve satırla balkona çıkan genç ortalığı birbirine kattı
Bursa'da tıra arkadan çarpan sürücü araç içinde sıkışarak can verdi
Bursa'da tıra arkadan çarpan sürücü araç içinde sıkışarak can verdi
Hareketsiz yatan şahıs paniğe neden oldu! Sokaklarda yaşayan adam, kaldırımda ölü bulundu
Hareketsiz yatan şahıs paniğe neden oldu! Sokaklarda yaşayan adam, kaldırımda ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Angela Merkel Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Metin Uca Ezgi Mola Kerimcan Durmaz Erkan Petekkaya
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Burak Yılmaz Merih Demiral Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
4 şahsın üzerinde 420 gram uyuşturucu ele geçirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.06.2021 11:05:35. #1.13#

title