"4. Sağlıklı Fikirler Kısa Film Senaryo Yarışması" ödülleri sahiplerini buldu

08.11.2019 10:22 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:22

Yeşilay'ın düzenlediği Sağlıklı Fikirler Kısa Film Senaryo Yarışması'nın bu yılki kazananları ödüllerine kavuştu.

Bu yıl "Uyuşturucu Madde Bağımlılığı" ana temasıyla düzenlenen yarışmanın, Yeşilay Genel Merkezi'nin bulunduğu Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen ödül töreninde konuşan Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık, bağımlılıkların ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi. Işık, "Yeşilay olarak 100 yıldır olduğu gibi bugün de ülkemizde ve uluslararası alanda bağımlılıklara karşı mücadele ediyoruz." dedi.

Bu mücadelede sağlıklı ve iyi yaşamanın önemini özellikle vurguladıklarını ifade eden Işık, "Dünyayı bağımlılıklardan uzak tutmak ve sağlıklı bir hayata yönlendirmek uğruna her yolu, her kanalı denemeye ve tüm platformlarda mesajlarımızı iletmeye çalışıyoruz. Bunun için de özellikle, sanatın insanı etkileme gücünden yararlanabileceğimiz ve gençlerimizin ilgisini çekebileceğimize inandığımız projeleri hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Işık, "Sağlıklı Fikirler Kısa Film Senaryo Yarışması" ile sinemanın gücünden yararlanarak toplumunun bağımlılıklara karşı farkındalık düzeyini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

"Çalışmalar toplumda yankı bulacak"

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise Yeşilay'ın çalışmalarını her boyutuyla önemsediklerini ve ortaya çıkan ürünlerin toplumda doğru mesajlar olarak yankı bulacağını söyledi.

"Yeşilay, toplumun geleceğine ışık tutan çok önemli çalışmalar yürütüyor." diyen Yazıcı, yarışmada ödül alan eserlerin geleceğe yönelik öncü olabilecek çalışmalar olduğunu vurguladı.

Yazıcı, yarışmanın organizasyonunda emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ederek, "Sağlıklı toplumlar sağlıklı gelecekleri kuracak, bundan hiç bir endişemiz yok." değerlendirmesine bulundu.

Programda, Yeşilay Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Peyami Çelikcan başkanlığında Anadolu Ajansı Kültür Sanat Haberleri Editörü Bünyamin Yılmaz, Yeşilay Etkinlik Birimi Müdürü Özcan Çalışkan, Prof. Dr. Nezih Erdoğan ve yönetmen Derviş Zaim'in de yer aldığı jürinin seçtiği eserler ödüllerini aldı.

Büyük ödülün sahibi: "Kestik"

Toplamda bin 500 eserin katıldığı yarışmada, "Kestik" isimli eseriyle büyük ödülü kazanan Yener Şentürk, 15 bin liralık para ödülünün sahibi oldu.

Etkinlikte, "Çöpe Giden Hayaller" isimli eseriyle Ayşe Kaya Hekim, "Karanlığa Yürümek" eseriyle Ali Demir ve "Resmin İki Yüzü" ile Sümeyye Karaarslan da 5'er bin liralık başarı ödüllerini aldı.

Ödül töreninde ayrıca, yarışmada büyük ödülü kazanan Yener Şentürk'ün "Kestik" isimli senaryosundan, Yeşilay tarafından animasyon olarak hazırlanan yapım ilk kez gösterildi.

Geçen yıllarda yarışmaya katılan eserlere ait filmlerin de gösterildiği tören, ödüllerin takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Farkındalık oluşması hedefleniyor

İlk olarak 2015 yılında hayata geçirilen "Sağlıklı Fikirler Kısa Film Senaryo Yarışması", senaryo yazarlığına ilgi duyan herkesin katılımına açık olarak gerçekleştiriliyor.

Bu yıl ki yarışmada uyuşturucu madde bağımlılığı ile mücadele teması işlenirken uyuşturucu bağımlılığına karşı farkındalığın artırılması ve belli bir bilinç düzeyinin oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: AA