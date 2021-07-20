4 saatte 150 acemi kasap hastaneye başvurdu

Gaziantep'te kurban kesimi esnasında vücutlarının çeşitli bölgelerini yaralayan vatandaşlar hastanelere akın etti.

Gaziantep'te kurban kesimi esnasında vücutlarının çeşitli bölgelerini yaralayan vatandaşlar hastanelere akın etti. Şehitkamil Devlet Hastanesine 4 saat içerisinde 150 acemi kasabın tedavi için başvurması dikkat çekti.

Gaziantep'te kurban kesimi esnasında vücudunun çeşitli bölgelerini kesen acemi kasaplar hastanelerde yoğunluk oluşturdu. Şehitkamil Devlet Hastanesinin acil polikliniğine 4 saatte 150 acemi kasap tedavi için başvurdu. Bayram namazının ardından kurban kesimine başlayan kasaplar vücudunun çeşitli bölgelerini keserek yaraladı. Parmak, kol ve bacaklarını kesen acemi kasaplar hastane yoluna koyuldu. Tedavi için Acil polikliniğine gelen vatandaşların kesilen bölgelerine dikiş atılırken Acil poliklinikte yer alan cerrahi müdahale odası önünde hasta kuyruğu oluştu.

Minik kasap elini kesti, bir kasap dananın altında kaldı

Eti parçaladığı esnada parmağını kesen minik bir çocuğun acil polikliniğe başvurması dikkat çekerken Yavuzeli'nde bir çiftlikte dananın kesimi esnada dananın altında kalarak bacağı kırılan bir vatandaş da hemen ameliyata alındı.

Hastaneye başvuran vatandaşlar acemilikten dolayı ellerini kestiklerini anlatırken vatandaşları kesim esnasında dikkatli olmaları konusunda uyardı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı