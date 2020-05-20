4 saatlik sokağa çıkma izninde, bisiklet tamircilerine koştular
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4 saatlik sokağa çıkma izninde, bisiklet tamircilerine koştular

ERZURUM'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk kez 13 Mayıs'ta 4 saatlik izin yapan çocuklar, ikinci kez çıktıkları sokakta bisiklet tamircileri önünde uzun kuyruk oluşturdu.

4 saatlik sokağa çıkma izninde, bisiklet tamircilerine koştular
20.05.2020 13:34 | Son Güncelleme: 20.05.2020 13:34

ERZURUM'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk kez 13 Mayıs'ta 4 saatlik izin yapan çocuklar, ikinci kez çıktıkları sokakta bisiklet tamircileri önünde uzun kuyruk oluşturdu. 

Koronavirüs salgını nedeniyle 20 yaş ve altı için uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından, 0-14 yaş grubuna 4 saatliğine sokağa çıkma izni verildi. Erzurum'da çocuklar, saat 11.00'de başlayan izinle birlikte kış boyunca depolarda sakladıkları bisikletleriyle tamircilerin önünde kuyruk oluşturdu. Kış boyunca binemedikleri bisikletlerin tamirini yaptıran çocuklar, ardından cadde ve sokaklarda iznin keyfini çıkardı. 

İlk olarak 13 Mayıs günü 4 saatlik izinle sokağa çıkan çocuklardan Ömer Miraç Erdoğan, tamir ettirdiği bisikletini sürmek için sabırsızlandığını söylerken, Abdulbaki Geçten ise kış boyunca depolarda kalan bisikletlerini tamir ettirerek gezeceklerini anlattı.'YÜZÜMÜZ BİRAZ OLSUN GÜLÜYOR'

Merkez Yakutiye İlçesi Terminal Mahallesi'nde bisiklet tamiri yapan Metin Karıksız, 4 saatlik izinle birlikte hem çocukların hem de kendilerinin yüzünü güldüğünü söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle işlerinin eskisi gibi olmadığını belirten Karıksız, "Ödenecek çekimiz, senedimiz var. Bitsin artık bu virüs salgını, işlerimiz başlasın. Sabahtan beri 20-25 çocuğun bisikletini tamir ettik. Satışlarımız da oldu. Yüzümüz biraz olsun gülüyor" dedi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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