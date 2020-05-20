4 saatlik iznin başlamasıyla çocuklar parkları doldurdu
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4 saatlik iznin başlamasıyla çocuklar parkları doldurdu

4 saatlik iznin başlamasıyla çocuklar parkları doldurdu Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde 15 yaş altı çocukları için saat 11.00 itibariyle 4 saatlik izin başladı.

20.05.2020 12:52 | Son Güncelleme: 20.05.2020 12:55

4 saatlik iznin başlamasıyla çocuklar parkları doldurdu

ANKARA - Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde 15 yaş altı çocukları için saat 11.00 itibariyle 4 saatlik izin başladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 yaş altı çocuklar bugün 11.00-15.00 saatleri arasında 47 gün sonra ikinci kez sokağa çıkabilecek. Ebeveynlerinin gözetimi altında ve salgına karşı tüm tedbirleri alınarak sokağa çıkabilecek çocuklar parklarda güneşin ve açık havanın keyfini çıkaracak. Çocukların sokak izni saat 15.00'e kadar sürecek.

4 saatlik iznin başlamasıyla çocuklar parkları doldurdu

Kaynak: İHA

Manşet

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