4 saatlik izinde civcivlerinden ayrılamadı
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4 saatlik izinde civcivlerinden ayrılamadı

4 saatlik izinde civcivlerinden ayrılamadı Bursa'da bir çocuk 4 saatlik izinde yanında getirdiği civcivleri ile parkta oynadı Bursa'da 14 yaşındaki bir çocuk 4 saatlik sokağa çıkma izninde 3 civcivini parka gezdirmeye getirdi.

20.05.2020 12:55 | Son Güncelleme: 20.05.2020 12:57

4 saatlik izinde civcivlerinden ayrılamadı

Bursa'da bir çocuk 4 saatlik izinde yanında getirdiği civcivleri ile parkta oynadı

BURSA - Bursa'da 14 yaşındaki bir çocuk 4 saatlik sokağa çıkma izninde 3 civcivini parka gezdirmeye getirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Türkiye'de de hissedilen korona virüsü (Covid-19) pandemisi sebebiyle evden çıkamayan çocuklar her çarşamba 11.00 ile 15.00 arası parklara akın ediyor. Bursa Tarihi Pınarbaşı Parkı'nda da 14 yaşındaki Alper Öztürk, evinin balkonda beslediği 3 adet civcivini gezdirmeye getirdi. Civcivleri bir kutu ile parka getiren Alper, bir civcivin kendisinin diğerinin kardeşinin ve öbürünün de annesinin olduğunu ifade etti. Birine Rüzgar, diğerine Cesurcuk ismini verdiğini annesinin civcivinin ise isimsiz olduğunu belirten Alper, "Parka civcivlerimi gezdirmeye geldim. Evde kalmaktan çok sıkıldım. Bütün gün evde telefonla oynuyor, ders çalışıyoruz. Civcivlerin bir tanesi benim, bir tanesi ikiz kardeşimin bir diğer ise annemin. Bir süredir evde baktığım civcivler Büyükorhan ilçesindeki halama götüreceğim. Benim civcivimin adı Rüzgar, hafif koyu renkli olan Cesurcuk, annem ise isim koymadı. Önceden cesur diye bir civcivimiz vardı. O yüzden ona Cesurcuk ismini verdik" dedi.

4 saatlik izinde civcivlerinden ayrılamadı

Kaynak: İHA

Manşet

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