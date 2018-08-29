4. Reform Eylem Grubu Toplantısı Başladı (2)
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla 4. Reform Eylem Grubu Toplantısı Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'nda başladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla 4. Reform Eylem Grubu Toplantısı Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'nda başladı.
Toplantının başında basın mensuplarının görüntü almalarına izin verildi. - Ankara