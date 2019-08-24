4 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi
MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak Kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ikisi kadın 4 PKK'lı bölücü terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
24.08.2019 18:15
MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak Kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ikisi kadın 4 PKK'lı bölücü terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi."
(İHA)
Kaynak: İHA