4 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

4 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak Kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ikisi kadın 4 PKK'lı bölücü terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

24.08.2019 18:15
4 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak Kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ikisi kadın 4 PKK'lı bölücü terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi."

(İHA)

Kaynak: İHA
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