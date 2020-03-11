4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:01
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini, operasyonların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" denildi. - ANKARA
Kaynak: İHA