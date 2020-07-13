4 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

4 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

4 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
13.07.2020 11:15 | Son Güncelleme: 13.07.2020 12:11

Kayseri'nin Talas ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. 38 SC 036, 38 BG 757, 34 BLB 663 ve 38 FC 881 plakalı araçların karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi Magazin
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan...
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü 3. Sayfa
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Bu kıyafetlere biçilen değer kafaları karıştırdı: Wayfair'in Türkiye ayağı mı var? Güncel
Bu kıyafetlere biçilen değer kafaları karıştırdı: Wayfair'in Türkiye ayağı mı var?
Son dakika: TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 87,9 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu Ekonomi
Son dakika: TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 87,9 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi Magazin
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü Magazin
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
Çocuk ticareti yaptığı iddia edilen Wayfair'in yasaklanan reklamı kafaları karıştırdı
Çocuk ticareti yaptığı iddia edilen Wayfair'in yasaklanan reklamı kafaları karıştırdı
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı
Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan!' diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken Fatih Terim sözleri: Seneye de böyle olacaksa bıraksın
Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken Fatih Terim sözleri: Seneye de böyle olacaksa bıraksın
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
Son dakika: Rusya'dan Ayasofya yorumu: Türkiye'nin iç meselesidir
Son dakika: Rusya'dan Ayasofya yorumu: Türkiye'nin iç meselesidir
Tottenham forması giyen Aurier'nin kardeşi Christopher Aurier, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Tottenham forması giyen Aurier'nin kardeşi Christopher Aurier, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı
Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı
Oyuncu Aishwarya Rai ve 8 yaşındaki kızı koronavirüse yakalandı
Oyuncu Aishwarya Rai ve 8 yaşındaki kızı koronavirüse yakalandı
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
Mario Jardel'den eski takımı G.Saray'a sert eleştiri: Kazanman için benim geri mi gelmem lazım?
Mario Jardel'den eski takımı G.Saray'a sert eleştiri: Kazanman için benim geri mi gelmem lazım?
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Celal Adan Murat Kurum Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Reynmen Ebru Gündeş Acun Ilıcalı
Spor İrfan Buz Adem Büyük Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Çocuk Bakan Temmuz Ayasofya
Şu an buradasınız: 4 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 12:24:35. #1.15#
title