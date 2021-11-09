4. Ortak Akıl Çalıştayı Başkanlığımızda Düzenlendi

Deprem Zararlarının Azaltılmasında "Ortak Akıl Çalıştayı"nın dördüncüsü Afad Başkanlığında gerçekleştirildi. 6-7 Kasım tarihlerinde iki gün süreyle düzenlenen programda, çeşitli bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden 117 katılımcı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu. Programın ilk gününde AFAD Başkan Yardımcısı Hamza TAŞDELEN ve Deprem Dairesi Başkanı Murat NURLU katılımcılara hitap etti.

Çalıştayın Temel Amacı " Deprem Zararlarının Azaltılması"

Çalıştayda, deprem zararlarının azaltılması konusunda yapılan çalışmaların konunun uzmanlarıyla tartışılması, fikir üretilmesi ve sonuçların uygulamaya alınabilmesi için öneriler getirilmesi hedeflendi.

Çalışmalar 3 Farklı Platformda Yürütüldü

İlki "Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Komisyonu Toplantısı", ikincisi "Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı Sorumlu Kuruluş Temsilcileri ile İzleme ve Değerlendirme Kurulu'nun Ortak Toplantısı", üçüncüsü ise "Ulusal Deprem Araştırma Programı Kapsamında Desteklenmekte Olan Projelerin Değerlendirmelerine Yönelik Toplantı " olmak üzere üç salonda çalışmalar yapıldı.

AFAD'ın Afetlere Dirençli Kentler ve Erken Uyarı/Acil Müdahale Çalışmalarına Yönelik Projeleri Tartışıldı.

Çalıştayda ayrıca, AFAD'ın özellikle Bursa ve Kocaeli illerinde afetlere dirençli kentler ve erken uyarı/acil müdahale çalışmalarına yönelik desteklemekte olduğu projeler de tartışıldı.

Türkiye'nin #Deprem konusunda hazırlıklı olduğunu düşünüyor musunuz? — Haberler (@Haberler) November 8, 2021

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