"4.ÖRAV Eğitim Şenliği" Adana'da Gerçekleştirildi

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), tarafından Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen geleneksel ÖRAV Eğitim Şenliği'nin dördüncüsü bu yıl Adana'da gerçekleştirildi. 24 Kasım günü Adana, Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinliğe Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖRAV yöneticilerinin yanı sıra ülke genelinden yaklaşık 400 eğitimci katıldı.

4. ÖRAV Eğitim Şenliği kapsamında öğretmenler; Prof. Dr. Soner Yıldırım, öğrenmenin fizyolojik ve psikolojik temellerini içeren "Öğrenme: 4,5 milyon yıllık macera", Doç. Dr. Azmi Varan da insanın kendi dünyasındaki farklılıkları görüp bunun öğretmenliğe nasıl yansıdığını anlatan "Öğretmenliğin Psikolojik Dinamikleri" başlıklı sunumlarını dinledi. Eğitimciler ayrıca ÖRAV Atölyelerine katılma ve farklı illerden gelen meslektaşlarıyla bir araya gelme fırsatı da buldu.

4. ÖRAV Eğitim Şenliği'nde açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Danışmanı Dr. Adem Çilek, tüm öğretmenlerin Öğretmen Günü'nü kutladı.Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Danışmanı Dr. Adem Çilek konuşmasında şunları söyledi:

"Eğitime gönül vermiş tüm kurumların, iş birliği içinde, topyekûn eğitim sistemimizi ileriye taşımak için çalışıyor olmasını çok önemsiyorum. Milli Eğitim Bakanlığımız da, özellikle sivil toplum kuruluşlarının desteğine çok önem veriyor. 2023 Eğitim Vizyon Belgemizde de bu konuya özellikle değindik.Öğretmenlerin mesleki gelişlimi için faaliyet gösteren ÖRAV'la uzun süredir devam eden iş birliğimiz bizler için çok kıymetli. Bugün öğrenme heyecanı ile burada bulunan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü yürekten kutluyorum. Her şey çocuklarımızın üstün yararına."

Öğretmen Akademisi Vakfı Genel Müdürü Füsun Çürüksu ise yaptığı konuşmada öğretmenlerin her alandaki gelişiminin önemine ve etki alanının büyüklüğüne vurgu yaptı. Çürüksu konuşmasına şöyle devam etti: "ÖRAV olarak eğitimcilerimizin her alanda kendilerini geliştirebilecekleri projeler hayata geçiriyoruz. Öğretmenlerimizin yaratacağı etkinin büyüklüğünün farkındayız. Bugün de burada bulunan değerli öğretmenlerimiz, burada yapacağımız atölyelere katılarak, kıymetli konuklarımızın sunumlarını dinleyerek öncelikle kendilerine yatırım yapmış olacak. Bizler de sizlerin beklentisini karşılayabilmek için elimizden geleni yapacağız.

Yürüttüğümüz tüm eğitim projelerinde; bilgi donanımı yüksek, araştıran, sorgulayan öğretmenlerin çoğalmasını hedefliyoruz."