4 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
4 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Sivas'ta tavuk döner yedikten sonra rahatsızlanan 4 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
4 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Sivas'ta tavuk döner yedikten sonra rahatsızlanan 4 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
SİVAS - Sivas'ta tavuk döner yedikten sonra rahatsızlanan 4 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Gültepe Mahallesinde bulunan Halil Rıfat Paşa Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 4 öğrenci, öğle saatlerinde tavuk döner yedi. Ancak bir süre sonra öğrencilerde mide bulantısı ile kusma gibi şikayetler ortaya çıktı. 4 öğrenci, okul yönetimince çağrılan ambulanslarla kentte bulunan hastanelere kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Haber Videosu: 4 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı