11.11.2019 21:03 | Son Güncelleme: 11.11.2019 21:05

4 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Sivas'ta tavuk döner yedikten sonra rahatsızlanan 4 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

SİVAS - Sivas'ta tavuk döner yedikten sonra rahatsızlanan 4 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Gültepe Mahallesinde bulunan Halil Rıfat Paşa Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 4 öğrenci, öğle saatlerinde tavuk döner yedi. Ancak bir süre sonra öğrencilerde mide bulantısı ile kusma gibi şikayetler ortaya çıktı. 4 öğrenci, okul yönetimince çağrılan ambulanslarla kentte bulunan hastanelere kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA