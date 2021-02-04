4 Ocak Perşembe hava durumu! Bugün hava nasıl? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu! Hava karlı mı, yağmurlu mu, güneşli mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava bulutlu mu olacak? Yağmurlu mu olacak? Hava sisli, güneşli mi olacak? İşte 4 Ocak Perşembe günlük hava durumu tahminleri!
Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.
4 OCAK 2021 PERŞEMBE GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ; Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Hatay Kahramanmaraş, Samsun ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusunda kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün olduğu dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, doğu bölgeler ile zamanla Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ NELERDİR?
MARMARA BÖLGESİ
EDİRNE °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ
A.KARAHİSAR °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
ADANA °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 18°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 16°C Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
ANKARA °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu
KARADENİZ BÖLGESİ
BOLU °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
AMASYA °C, 19°C Parçalı bulutlu
RİZE °C, 17°C Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 20°C Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (cuma) sabah ilk saatlerde kıyılarının hafif yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 16°C Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
ERZURUM °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
HAKKARİ °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
DİYARBAKIR °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
GAZİANTEP °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
4 OCAK 2021 PERŞEMBE ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?
Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Bartın, Karabük, Zonguldak çevreleri ile Bolu merkez ve Dörtdivan, Gerede, Mengen, Yeniçağa ilçeleri ile Düzce'nin Yığılca ve Akçakoca ilçelerinin çok bulutlu ve hafif yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.
RÜZGAR: Genellikle batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
4 OCAK 2021 PERŞEMBE İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?
Bölge geneli az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yerel olarak pus beklenmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: 1-2 derece artacak. Mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.
RÜZGAR: Bölge genelinde güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.