4 Ocak Pazartesi Resmi Gazete yayınlandı! Bugünün Resmi Gazete kararları neler? Resmi Gazete işten çıkarma yasağı kararları
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4 Ocak Pazartesi Resmi Gazete yayınlandı! Bugünün Resmi Gazete kararları neler? Resmi Gazete işten çıkarma yasağı kararları

04.01.2021 08:56 | Son Güncelleme: 04.01.2021 09:06
4 Ocak Pazartesi Resmi Gazete yayınlandı! Bugünün Resmi Gazete kararları neler? Resmi Gazete işten çıkarma yasağı kararları

4 Ocak tarihli 2020 Resmi Gazete de neler var? 4 Ocak Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 4 Ocak günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 4 Ocak 2020 Resmi Gazete...

4 OCAK 2020 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Nevşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ordu Üniversitesi Aile Hekimliği Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KURUL KARARI

–– Sermaye Piyasası Kurulunun 2021 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esaslarına İlişkin Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

RESMİ GAZETE KARARLARININ DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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