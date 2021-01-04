4 Ocak Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
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4 Ocak Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

04.01.2021 10:23 | Son Güncelleme: 04.01.2021 10:26
4 Ocak Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

4 Ocak Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 4 Ocak'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 4 Ocak Pazartesi Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 4 Ocak Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 2901604

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKBAŞAK, AKCAN, ALİÇAVUŞ, AMİRAL, ASLIHAN, AYSEMA, AYTEN, AYŞEGÜL, AYŞENUR, BAHÇEKÖY, BARANDE, BAŞARI, BOLAHENK, BİLGİLİ, CANGÜN, CENGİZ, CEVVAL, DEMİRALP, EGENUR, ENİSE, ERDİNÇ, ESENKAYA, FEHİME, FİRUZ, GÖKMEN, GÜLAĞACI, GÜLTEKİN, GÜR, GÜVERTE, HAMİT, HANZADE, HAVUZ, HOCA AHMET YESEVİ, HÜDA, HİCAZ, KARTEPE, KAİME, KORKUT, KUZGUN, KÖKNAR, KÜLHAN, MÜCEVHER, MİMAR SİNAN, NESLİGÜL, OLİMPİYAT, ORHAN, SAFFET, SAHUR, SELAMOĞLU, SEZİN, SUMAK, TANIK, TAŞKIRAN, TECELLİ, TEKİNAY, TUTKUN, TUĞBA, YAKINSU, YAĞIZALP, YILDIRIM BEYAZIT, YURDANUR, ZAFERTEPE, ÇAMLIBEL, İKRAM, İLKER, ŞAYESTE, ŞEMSİ sk/ ATATÜRK mah AKKOR, AKMİNARE, BAHRİYE, EBUBEKİR, EKER, ERTAŞ, FUNDALIK, GELİBOLU, GÜLİZ, HAYDAR, HIZLI, HUKUK, KAKTÜS, LEYLA, MAHPERİ, MAHİR, MARUF, MÜJGAN, OKUMUŞ, PALA, REFİKA, SARI ORKİDE, SELAHATTİN EYYUBİ, SIRMALI, SONBAHAR, TAŞOCAĞI, TOYGUN, TÜRKSOY, YAZ, YEDİVEREN, YENER, YENİGÜN, YILDIRIM BEYAZIT, ZEREN, ÇAY, ÖMÜR, İSKEFİYE, İTİMAT, ŞÖHRET sk/ BOLLUCA mah ABDULLAH GÜL, AKDAL, AKDİL, BAKİ, BATTALGAZİ, BATURALP, BERKİN, BOLLUCA, BİLİM, CEMİLE, CİHANGİR, EREZ, GÖKTEPE, GÜLFİDAN, HASTÜRK, HATİP, ILIMAN, MAVİGÖL, MESNEVİ, MUKADDES, NURDAN, ODAK, REŞAT, SARAY BOSNA, SARAYLI, SIRMA, SOYLU, TEVEKKÜL, TUNCAY, TÜRKCAN, VEDAT, YELDA, YEŞİLBAHÇE, YÜCE, ÇEMBERLİTAŞ, İSMET İNÖNÜ, ŞAHENDE, ŞAHİT sk/ BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ERCİYES, TÜRKSOY, İSMET İNÖNÜ sk/ HİCRET mah ABDULLAH GÜL, AHU, AYDOĞDU, BASİRET, BERKSOY, BÜKLÜM, CANKIZ, CEMAL, DESTE, DİVAN, HİCRET, KA bölgelerinde 04/01/2021 03:00:00 - 04/01/2021 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2905678

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ECENUR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜLSEMA, MOR KARANFİL sk bölgelerinde 04/01/2021 09:00:00 - 04/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2903037

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah ASİL, BATTALGAZİ, BEY, CİHANGİR, KOCA YUSUF, NURBABA, NİL, ORHANİYE, REZZAN, SARAYLI, SEMİHA, VAKKAS, YÜKSEK sk/ MAVİGÖL mah CUMHURİYET, DELFİN, EYÜP SULTAN, GÜLİZAR, KOCA YUSUF, MEFTUN, PAMUKKALE, ÖZGENÇ sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 13. sk bölgelerinde 04/01/2021 12:00:00 - 04/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ...

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