4 Ocak Pazartesi hava durumu! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! Bugün kar yağacak mı? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 4 Ocak 2021 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

4 OCAK PAZARTESİ 2021 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Çanakkale ve İzmir'in kıyı kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren ise Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Manisa, Uşak, Denizli ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gökgürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle doğu ve güneydoğu, Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

EDİRNE °C, 16°C

İSTANBUL °C, 16°C

KIRKLARELİ °C, 16°C

KOCAELİ °C, 21°C

A.KARAHİSAR °C, 13°C

DENİZLİ °C, 17°C

İZMİR °C, 17°C

MANİSA °C, 13°C

ADANA °C, 23°C

ANTALYA °C, 20°C

HATAY °C, 18°C

ISPARTA °C, 12°C

ANKARA °C, 13°C

ÇANKIRI °C, 12°C

ESKİŞEHİR °C, 13°C

KONYA °C, 12°C

BOLU °C, 12°C

DÜZCE °C, 15°C

KASTAMONU °C, 11°C

ZONGULDAK °C, 18°C

AMASYA °C, 13°C

RİZE °C, 15°C

SAMSUN °C, 17°C

TRABZON °C, 15°C

ERZURUM °C, 2°C

KARS °C, -2°C

MALATYA °C, -1°C

VAN °C, 4°C

DİYARBAKIR °C, 13°C

GAZİANTEP °C, 14°C

SİİRT °C, 14°C

ŞANLIURFA °C, 17°C

4 OCAK PAZARTESİ 2021 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge geneli parçalı yer yer çok bulutlu,bu akşam saatlerinde Edirne çevrelerinde başlayan yağışın, gece saatlerinden itibaren Trakya genelini kapsaması; yağışların ise aralıklı yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve bu gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

4 OCAK PAZARTESİ 2021 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilmektedir.

RÜZGAR: Güney ve doğulu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

4 OCAK PAZARTESİ 2021 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çanakkale'nin batı ilçeleri ile Çeşme çevreleri, akşam saatlerinden itibaren batı kesimlerden başlayarak bölge geneli aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek. Yağışlar Kıyı Ege'de kuvvetli olacak. Sabah saatlerinde yer yer pus, kuzey ve iç kesimlerde yer yer sis görülecek.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkları 2 ila 3 derece artacak.

RÜZGAR: Bölge genelinde güney ve güneydoğu yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette, akşam saatlerinde kıyı kesimlerde yağışla birlikte kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

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