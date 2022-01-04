4 Ocak 2022 Salı Migros kaçta açılıyor? Marketler ne zaman açılıyor?

4 Ocak 2022 Salı günü Migros kaçta açılıyor? A101 ne zaman açılıyor? BİM kaçta açılıyor? sorularının yanıtları merak edilen konular arasında yer alıyor. Hafta içi, hafta sonu A101 açılış kapanış saatleri! başlıklarını araştırıyor. Market çalışma saatleri de bu kapsamda gündemde olan konular arasında yer alıyor. Peki, A101 saat kaçta açılıyor? Migros Carrefour saat kaçta açılır? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelgede, hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri düzenlendi. Buna göre, marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma - Cumartesi ve Pazar günleri marketler 09.00 ila 21.00 arasında hizmet verecek olan Migroslar pazar günü 21:00'da kapanıyor.

4 Ocak 2022 Salı MİGROS KAÇTA AÇILIYOR?

Hafta içi: 08.30/09.00-21.00

Hafta sonu: 08.30/09.00-21.00

AVM'lerde: 10.00-22.00

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