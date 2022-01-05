4 Ocak 2022 Haberleri
4 Ocak 2022 Manşet Haberleri.
- Yunan Bakan Dendias'ın küstah sözlerine Dışişleri Bakanlığı'ndan jet yanıt: Kendine güveni olan ülkeler bu tür davranışlar sergilemez
- Meclis Başkanı Şentop'tan, Kılıçdaroğlu'nun 'Liman kanunu geri çek' çağrısına tepki: Esefle karşılıyorum
- Eve alkollü gelen kocasını çocuklarının gözü önünde göğsünden bıçaklayarak öldürdü
- Cezadan sonra Hasan Can Kaya ilk kez konuştu, RTÜK'e verdi veriştirdi
- Taksicilerden tartışma yaratacak karar! Köprü geçişlerinde çift yönlü ücret alınacak
- Son dakika: Risk grubunda olan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, koronavirüse yakalandı
- Yüzde 63'lük özel okul zammında geri adım: TÜİK'in oranları dikkate alınacak
- Akıllara Başak Cengiz geldi! Tanımadığı kişiyi parkta satırla öldürdü, hiçbir şey yokmuş gibi evine gitti
- CHP'nin '20 Aralık araştırılsın' önergesi reddedildi
- İşte How I Met Your Mother dizisini, 'efsane dizi' tahtına oturtan en iyi 10 bölümü
- Camdaki Türk bayrağını indirmek isteyen kadın gözaltına alındı
- Çıkardığı gazı kavanozlayıp satan fenomen Stephanie Matto, aşırı talebe yetişmeye çalışırken hastanelik oldu
- Ahmet dede koltuğunda oturur vaziyette ölü bulundu
- Ataması yapılan 23 yaşındaki hemşire kayıplara karıştı
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelerinin ardından harekete geçildi! Emekli ve memuru ilgilendiren düzenleme Meclis'te
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: ABD ile yeni bir mekanizma üzerinde çalışıyoruz
- Park yeri sebebiyle çıkan tartışmada emekli astsubay, komşusunu öldürdü
- Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi
- ÖTV artışı sonrası zamlar peş peşe geldi! İşte en ucuz ve en pahalı sigaralar
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni adıyla ekranlara dönüyor! Başrol Oktay Kaynarca değil
- Mehmet Ceyhan'dan Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'ya çok sert sözler: Ciddiye almam
- TÖZOK'ten özel okul ücretlerine yapılacak zam oranına ilişkin yeni açıklama
- Parti aracında uyuşturucuyla yakalanan CHP İl Başkanı'nın oğulları tutuklandı
- Mutlu son değil sürpriz son! Trabzonspor'a gitmesi beklenen Visca, herkesi dumura uğrattı
- Selanik türküsünü dinleyen Akşener, hem eşlik etti hem de ağladı
- Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı Türkiye korkusu sardı: Savaş tehdidi altındayız
- Elektrikli otomobillerin şarj ücretine yüzde 130'a varan zam
- Bahçeli'den Kurtulmuş'a çok sert İmamoğlu tepkisi: Yapmak istediğin nedir?
- Saman altından su yürüttüler! Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor
- Biri mezara diğeri hapse! 94 yaşındaki adam torun katili oldu
- Öldürülen Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu'nun son sözleri: Yaptıklarımız ya da yapacaklarımızdan haberiniz yok
- Süper Lig ertelenecek mi? İlk atak Beşiktaş'tan geldi
- Tartıştığı kişiyi öldürdü, sorgusunda işlediği başka cinayeti de itiraf etti
- AK Partili Kavuncu'dan çok tartışılacak sözler: Bu ülkede 24 yıl boyunca Kur'an okumak, Allah demek yasaklandı
- Sunucunun zor anları! Yaşar Okuyan ve Cemal Enginyurt canlı yayında birbirine girdi
- Arto, canlı yayında Bircan Bali'nin eski eşiyle yaptıklarını ifşa etti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e Kur'an kursu tepkisi: Bre gafil, asıl çağ dışı olan sensin
- Fenerbahçe'nin gol makinesi sağlık kontrollerinden geçti! Herkes sahaya çıkacağı anı bekliyor
- Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımızı fahiş fiyat artışlarının yükü altında bırakmayacağız
- Danimarkalı ünlü bilim insanından şaşırtan açıklama: Koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi
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