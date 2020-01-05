4 Ocak 2020 Haberleri
4 Ocak 2020 Manşet Haberleri.
05.01.2020 00:18 | Son Güncelleme: 05.01.2020 00:18
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- Son dakika: Saldırıya hazırlanan Irak Hizbullahı'ndan 'ABD üslerinden uzak durun' çağrısı
- Çankırı'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
- Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor
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- Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklandı
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- Son Dakika: Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem!
- Ruhani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: ABD'nin eylemlerine birlikte karşı koyalım
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- Son dakika: Süleymani suikastı sonrası Irak'tan ABD'ye askeri misilleme! Operasyonlar kısıtlandı
- Ankara'da 20 yerinden bıçaklanarak öldürülen Nazmiye Koyuncu'nun katili yakalandı
- Osmanlıspor, Trabzonlu iş adamı Şenol Ayvaz'a satılıyor
- 'Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği alanda inceleme yapıldı
- Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı
- Ali Babacan, partisinin kuruluş tarihini ikinci kez erteledi
- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: ABD, Kasım Süleymani suikastı nedeniyle ağır bedel ödeyecek
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- Mete Yarar'dan İran'ın misilleme mesajlarıyla ilgili değerlendirme: İran bir gün bir şey yapacak ama bugün değil
- Son Dakika: Trabzonspor, Ndiaye'yi KAP'a bildirdi
- Kasım Süleymani'nin kızından Ruhani'ye: Babamın intikamını kim alacak?
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- Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Irak ve İran cumhurbaşkanlarıyla görüştü
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- Son dakika: Kasım Süleymani'nin ölümü sonrası İran, savaş anlamına gelen kırmızı bayrağı göndere çekti
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