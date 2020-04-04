4 Nisan Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
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İstanbul, Güncel

4 Nisan Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

BEDAŞ planlı bakım ve kesinti çalışmalarını corona virüs salgını nedeniyle bir süreliğine erteledi. Bu dönemde kesinti ve bakım çalışmaları yürütülmeyecek.

04.04.2020 09:25 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:25
4 Nisan Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

BEDAŞ düzenli olarak yürüttüğü planlı bakım, kesinti ve yatırım çalışmalarını koronavirüs nedeniyle erteledi. Detaylar haberimizde. İstanbul elektrik kesintileri durduruldu mu? İstanbul elektrik çalışmaları ertelendi mi? Elektrik planlı bakım ve kesim çalışmaları durduruldu.

BEDAŞ DUYURU METNİ

4 Nisan Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
BEDAŞ DUYURU METNİ
umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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