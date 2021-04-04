4 Nisan Pazar Survivor Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık hangi takım kazandı?

Heyecanın dorukta olduğu Survivor'da Dokunulmazlık Oyunu heyecanı yaşanıyor. Dokunulmazlığı kazanmak için yarışmacılar tüm gücünü ortaya koyarken 3DNisan Survivor Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı ve Survivor dokunulmazlık kim kazandı gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, Survivor dokunulmazlık kim kazandı?