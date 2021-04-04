4 Nisan Pazar Survivor Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık hangi takım kazandı?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Heyecanın dorukta olduğu Survivor'da Dokunulmazlık Oyunu heyecanı yaşanıyor. Dokunulmazlığı kazanmak için yarışmacılar tüm gücünü ortaya koyarken 3DNisan Survivor Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı ve Survivor dokunulmazlık kim kazandı gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, Survivor dokunulmazlık kim kazandı?
TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'da bugün Dokunulmazlık Oyunu heyecanı yaşanıyor. İzleyiciler bu akşamki Dokunulmazlık Oyunu sonucun merak ediyor. Peki, Survivor dokunulmazlık kim kazandı? 4 Nisan Survivor Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?
SURVIVIOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Oyun skoru:
Gönüllüler: 5
Ünlüler: 4
4 Nisan Pazar oynanan dokunulmazlık oyunu henüz sona ermedi.
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