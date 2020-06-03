4. Nesil iPad Air Özellikleri Sızdırıldı: Type-C ile Gelebilir
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4. Nesil iPad Air Özellikleri Sızdırıldı: Type-C ile Gelebilir

Apple'ın 4. nesil iPad Air modeli hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. 4. nesil iPad Air özellikleri yavaş yavaş netleşiyor.

4. Nesil iPad Air Özellikleri Sızdırıldı: Type-C ile Gelebilir
03.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:50

Apple'ın 4. nesil iPad Air modeli hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. 4. nesil iPad Air özellikleri yavaş yavaş netleşiyor. Son gelen sızıntıya göre 4. nesil iPad Air modelinde Lightning bağlantı portu yerine Type-C portu bulunacak.

4. Nesil iPad Air Özellikleri Netleşiyor

MacRumors isimli internet sitesinin aktardığı habere göre, gelen sızıntılar dördüncü nesil iPad Air modelinin Type-C bağlantı portuna sahip olacağı yönünde. Apple, 2018 yılında iPad Pro modellerinde Type-C bağlantı portunu kullanmaya başladı. Ancak diğer iPad'ler Lightning portunu kullanmaya devam etti. Apple'ın atacağı adımlar kullanıcılar tarafından merakla beklenmekte.

Yeni iPad Air'in Face ID yerine Touch ID'nin ekran altı sürümüne sahip bir mini LED ekran ile geleceği söylenmekte. Cihazın henüz hangi yonga setinden güç alacağı bilinmezliğini korumakta.

Analist Ming-Chi Kuo, 10.8 inçlik iPad'in 2020'nin ikinci yarısında tanıtılmasını ve 2021'in ilk yarısında 8.5 inç ila 9 inç ekran boyutuna sahip yeni bir iPad Mini'nin tanıtılmasını bekliyor. iPad Mini'nin de Lightning bağlantı portu ile geleceği konuşuluyor.

Sizler 4. nesil iPad Air'da hangi özelliklerin olmasını isterdiniz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir

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