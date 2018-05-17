4 Milyonluk Lüks Otomobile Egzoz Yüzünden Ceza Kesildi

Samsun'da yaklaşık 4 milyon TL değerinde olan lüks otomobile, abart egzoz nedeniyle ceza kesildi.

Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde vatandaşların birkaç kez polisi arayarak, "Egzoz sesi yüksek lüks otomobil geziyor. Rahatsız oluyoruz" şeklinde şikayette bulunması üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Kılıçdede Kavşağı'nı kesen ekipler, yaklaşık 4 milyon TL değerindeki lüks otomobili durdurarak egzoz kontrolü yaptı. S.B. idaresinde olan 34 KUL 68 plakalı lüks otomobile "abart egzoz" gerekçesiyle cezai işlem uygulanarak Gazi Polis Merkezi önüne çekildi. - SAMSUN