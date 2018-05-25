4 Milyon Üründe Yüzde 50 İndirim Başladı

4 milyondan fazla üründe yüzde 50 ve üzerinde indirim sağlayan Çılgın Kelebek kampanyası altıncı kez başladı. 25–26–27 Mayıs tarihleri boyunca devam edecek kampanyada müşteriler, 37 ilde saat 24.00'e kadar açık olacak 119 Boyner mağazasını ziyaret ederek indirimlerden yaralanabilecek.

Firmanın her yıl iki kez gerçekleştirdiği ve sezon ortasında başlayan indirimler 3 gün boyunca devam edecek. Kampanyanın ayrıntıları hakkında bilgi veren Boyner Satış Genel Müdür Yardımcısı Hakan Zihnioğlu, sezon sonu kampanyaların hemen hemen her firma tarafından yapıldığını fark yaratmak adına sezon ortasında böyle bir kampanyaya imza attıklarını belirtti. Doğru fırsatları doğru zamanda müşterilerine ulaştırmayı hedeflediklerini dile getiren Zihnioğlu, "Müşterilerimiz Çılgın Kelebek kampanyası ile sezonun daha ortasında, ürünler indirime girmeden belki de sezon sonundaki fiyatlardan daha cazip fiyatlara ürün alabilecekler" dedi.

"2 MİLYONUN ÜZERİNDE MÜŞTERİ BEKLİYORUZ"

Kampanya kapsamında kış sezonunda1.5 milyon müşteriyi ağırladıklarını ifade eden Zihnioğlu, "Bu üç günlük dönemden beklentimiz ise 2 milyonun üzerinde ziyaretçi. 37 ildeki 119 mağazamızda süren kampanya ile 4 milyonun üzerinde üründe yüzde 50 ve üzerinde indirim sağlıyoruz. Bu kampanyayı müşterilerin özellikle daha önceden ilgisinin olduğunu bildiğimiz kategorilerde 1 aylık bir çalışma sonucu hazırladık. Önümüzdeki 3 güne özel olarak tüm mağazalarımız gece 24.00'e kadar açık olacak. Malum Ramazan ayındayız, özel izinle açık tuttuğumuz mağazalarımıza tüm müşterilerimizi iftardan sonra da bekliyoruz" diye konuştu.

"KIŞ ALIŞVERİŞİMİ DE ÇILGIN KELEBEK'LE YAPMIŞTIM"

İndirimi duyunca erken saatlerde alışverişe geldiğini söyleyen Senem Onay, "Kış alışverişimi de Çılgın Kelebek kampanyasıyla yapmıştım, yaz sezonunda da olduğunu duyunca kaçırmak istemedim. Çok güzel indirimler var. Özellikle ayakkabı ve gömleklerin fiyatı çok iyi. Bir kız çocuğum var onun için de bir şeyler bakacağım. Yaz sezonuna hazırlık yapacağım" dedi.

Kampanyayı internetten takip ettiğini söyleyen Mustafa Çetinkaya, "İndirimi duyunca sabahın erken saatlerinde geldim. Beğendiğim bir ayakkabı vardı. Şimdi indirime girdiğini görünce hem bayrama hem yaza hazırlık olsun diye alacağım" dedi. Buse Karademir ise, kozmetik ürünlerindeki yüzde 50 indirimi duyunca hem kendisi hem de annesi için parfüm almaya geldiğini belirtti.

9 TAKSİT AYRICALIĞI VAR

Hafta sonu boyunca sürecek Çılgın Kelebek, Boyner'in mağazalarıyla birlikte internet sitesinde de uygulanacak. Tüketiciler milyonlarca kelebekli üründe net yüzde 50 indirimden yararlanırken, 9 taksitle ödeme ayrıcalığı da yakalayacak.

(-VİDEO) - İstanbul