Adana'da kaçakçılık operasyonu

Adana'da düzenlenen operasyonda 4 milyon 940 bin kaçak makaron ile 10 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Adana'da düzenlenen operasyonda 4 milyon 940 bin kaçak makaron ile 10 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında, kent genelinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Polis baskınlarda, ev ve iş yerlerinde yaptığı aramalarda, 4 milyon 940 bin kaçak makaron, 10 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı