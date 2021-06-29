4 mezar, mezarlığın dışında kalınca, yapılan duvar geri yıkıldı
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4 mezar, mezarlığın dışında kalınca, yapılan duvar geri yıkıldı

4 mezar, mezarlığın dışında kalınca, yapılan duvar geri yıkıldı
Demirören Haber Ajansı / Ali Rıza Eren - Haberler | Güncel

MERSİN'in Erdemli ilçesinde Selçuklu komutanının türbesinin de bulunduğu mezarlıktaki bakım çalışmaları sırasında 4 mezar, çevre duvarının dışında kaldı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde Selçuklu komutanının türbesinin de bulunduğu mezarlıktaki bakım çalışmaları sırasında 4 mezar, çevre duvarının dışında kaldı. Görüntüler sosyal medyada tepki çekince, ekipler duvarı geri yıkıldı.

İlçeye bağlı Kızkalesi, Ayaş ve Akpınar mahallelerinin defin işlemi yaptığı D-400 karayolu kenarındaki mezarlığın kırık çeşmeleri, bakımsız tuvaletleri ve 1,5 ay akmayan suları Demirören Haber Ajansı tarafından gündeme getirdi. 1220 yılında ölen Aktaş oğlu Sinan adlı Selçuklu komutanı adına 1312 yılında yaptırılan Paşa Türbesi'nin de yer aldığı mezarlığın durumu tepki çekti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Paşa Türbesi Mezarlığı'nda iyileştirme ve çevre düzenlemesi çalışmalarına başladı. Çalışmalar sırasında mezarlığın çevre duvarı da yenilendi. Ancak 4 mezar, mezarlığın dışında kaldı.Kızkalesi Mahalle Muhtarı Murat Kale, bu mezarlara 35-40 yıl önce karayolları sınırına defin gerçekleştiği için ekiplerin yaptığı çalışma sırasında duvar dışında kaldığını kaydetti. Kale, Mezarlıklar Daire Başkanlığı ile yaptıkları görüşmede, 4 mezarın mezarlığın içerisine taşınması için izin isteneceğini kendilerine ilettiklerini de sözlerine ekledi.

Sosyal medyada tartışmalara neden olan görüntülerin ardından duvar, ekipler tarafından yıkıldı.


4 mezar, mezarlığın dışında kalınca, yapılan duvar geri yıkıldı
4 mezar, mezarlığın dışında kalınca, yapılan duvar geri yıkıldı
4 mezar, mezarlığın dışında kalınca, yapılan duvar geri yıkıldı
4 mezar, mezarlığın dışında kalınca, yapılan duvar geri yıkıldı
4 mezar, mezarlığın dışında kalınca, yapılan duvar geri yıkıldı
4 mezar, mezarlığın dışında kalınca, yapılan duvar geri yıkıldı
4 mezar, mezarlığın dışında kalınca, yapılan duvar geri yıkıldı
4 mezar, mezarlığın dışında kalınca, yapılan duvar geri yıkıldı
4 mezar, mezarlığın dışında kalınca, yapılan duvar geri yıkıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Rıza Eren

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