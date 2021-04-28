4 Mevsim Kocaeli 10. Ulusal Fotoğraf Yarışması başlıyor
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4 Mevsim Kocaeli 10. Ulusal Fotoğraf Yarışması başlıyor

4 Mevsim Kocaeli 10. Ulusal Fotoğraf Yarışması başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ve Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği işbirliği ile "Turizm Şehri Kocaeli" temalı ödüllü fotoğraf yarışması düzenliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ve Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği işbirliği ile "Turizm Şehri Kocaeli" temalı ödüllü fotoğraf yarışması düzenliyor. Yarışmaya son başvuru katılım tarihi ise 17 Kasım Çarşamba günü olarak belirlendi.

Ulusal yarışmada mavi bayraklı plajları, 2500+kilometre doğa turizm parkurları, kültürel zenginlikleri, geçmişten günümüze gelen tarihi, festivalleri, fuarları, zengin biyo çeşitliliğiyle dört mevsim turizm şehri olan Kocaeli'nin turizm değerlerinin belgelenmesi hedefleniyor. Yarışmanın kategorileri de tüm bu unsurları kapsayacak şekilde belirlendi. Bu yıl 10'cusu gerçekleşecek olan 4 Mevsim Kocaeli 10. Ulusal Fotoğraf Yarışması'na katılacak fotoğraf severler, Kocaeli'de Doğa ve Macera - Kocaeli'de Kültürel Zenginlik - Kocaeli'de Tarihi ve Kültürel Yapılar ve Kocaeli'de Yaban Hayat olmak üzere 4 kategoride yarışacaklar.

Doğa ve macera kategorisinde tüm ilçeleriyle birlikte Kocaeli'nin bilinen, görülen ya da bilinmeyen, görülmeyen doğal güzelliklerini ve manzaralarını yansıtan fotoğraflar yarışacak. Kocaeli'deki kültürel zenginlikler, gelenek ve görenekler, düğünler, bir yöreye ait yemeklerin çeşitliliğini gösteren fotoğraflar yarışacak. Kocaeli'de sosyal, kültürel ya da tarihi açıdan önem taşıyan mekanları, yaşama kattıkları dinamizm ve görsel estetikleriyle yansıtan fotoğraflar yarışacak. Kocaeli'nin zengin flora ve faunası, tür çeşitliliği ve yaban hayatını en iyi yansıtan fotoğraflar yarışacak.

Ödüller

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında Kocaeli'nin turistik değerleri bir fotoğrafçı ve turist gözüyle yarışacak ve her kategoride birinci -5.000TL ikinci - 3.000TL üçüncü 2.000TL para ödülü kazanırken, yine her kategori de 2 mansiyon ödül bedeli de 1.000'er TL olarak belirlendi.

Son başvuru 17 Kasım

Yarışmaya katılım "http://4mevsim.kocaeli.bel.tr" adresinden dijital ortamda ve JPEG formatında yapılacak. 0262 31810 00 (2338-2308) numaradan da bilgi edinilebilecek yarışmaya dair tüm bilgiler "http://4mevsim.kocaeli.bel.tr " web sayfasında yer alıyor. Son katılım tarihi 17 Kasım 2021 olan yarışmanın seçici kurulu 21-22 Kasım tarihlerinde dereceye giren fotoğrafları belirleyecek. 26 Kasım'da sonuç bildirgesi yayınlanacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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