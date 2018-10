4 Mevsim Gaziantep" Kitabının İngilizcesi Çıktı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür A.Ş. Özden Mermer Özsabuncuoğlu tarafından İngilizce olarak hazırlanan, From the UNESCO Creative Cities Network within Gastronomy Gaziantep Cuisine in Four Seasons (UNESCO Yaratıcı Şehir Mutfağı'ndan-Dört Mevsim Gaziantep Yemekleri) adlı kitabı yayımladı.

Gazikültür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, yaptığı yazılı açıklamada, Gaziantep'in bulunduğu stratejik konum ve bünyesinde barındırdığı değişik medeniyetlerin izleri sebebiyle farklı kültürel zenginliklere sahip kadim bir şehir olduğunu aktardı.

Bir kültür ve ticaret merkezi olma vasfını her daim muhafaza eden Gaziantep'in, bugün de Türkiye'ye her alanda katma değer üreten şehirlerin başında geldiğini kaydeden Yakar, "UNESCO, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin şehirlerinin sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmalarını ön plana çıkaran Yaratıcı Şehirler Ağı'yla, yerel unsurların yaratıcılık, tanıtım ve görünürlüklerini artırmayı hedeflemektedir." ifadelerini kullandı.

Yakar, Gaziantep mutfağının 2015 yılında gastronomi dalında, UNESCO "Yaratıcı Şehirler Ağı"na girerek dünyanın en önemli 8 mutfağından biri olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"UNESCO Gaziantep Mutfağı'nın lezzet ve çeşitliliğini bu ağa dahil ederek, Gaziantep'in potansiyelini ortaya koymuştu. UNESCO'nun tescillemesiyle birlikte dünyada genellikle ülke adlarıyla anılan mutfaklar arasına kendi şehir adıyla giren Gaziantep Mutfağı, Türk mutfağı arasında yegane bir özelliğe sahip olduğunu bütün dünyaya tanıtmıştı. Tarihi İpek Yolu üzerinde ve Baharat Yolu yakınında bulunan Gaziantep'te, çok çeşitli kültürler buluşup kaynaşarak alabildiğince zengin bir mutfak kültürü oluşturmuş ve bu zengin mutfak, bu günkü nesillere kültür mirası olarak kalmıştır. Gaziantep mutfağı; et ve sebzenin en uygun oranlarda karıştırılıp sunulduğu yemekleri içerir. Son verilere göre Gaziantep mutfağına ait 291 değişik yemek çeşidi, Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenmiş olup sırada tescillenmeyi bekleyen bir o kadar daha yemek çeşidi vardır."

Yakar, Gaziantep Mutfağı'nda yer alan yemeklerin yer aldığı "Dört Mevsim Gaziantep Yemekleri" kitabının Gazikültür A.Ş. tarafından yayınlandığını anımsatarak, "Yayınladığımız bu kitabı uzun uğraşlar sonucu İngilizceye çevirterek okuyucuyla buluşturmuş olduk. İngilizce yemek kitabı Gastroantep Festivali'nde yabancı şefler tarafından da büyük beğeni topladı. Çalıştığımız kitap dağıtıcıları vasıtasıyla kitap yurtdışında da satışa sunulacak." ifadelerini kullandı.

Kitapta Gaziantep mutfağı; çorbalar (20), kebaplar (20), etli yemekler (63), meyveli yemekler (19), yoğurtlu yemekler (24), köfteler (25), dolmalar ve sarmalar (28), pilavlar (45), börekler ve lahmacunlar (18), zeytinyağlı yemekler ve aperatifler (28), salatalar, piyazlar ve cacıklar (43), tatlılar (49), reçeller ve şuruplar (35), kahvaltılıklar (19) başlıklarında yaklaşık 400 çeşit tarife yer veriliyor.

