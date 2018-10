4 Mevsim Gaziantep Kitabının İngilizcesi Çıktı

Bir kültür ve ticaret merkez olma vasfını her daim muhafaza eden Gaziantep'in, bugün de ülkemize her alanda katma değer üreten şehirlerin başında geldiğini belirten Yakar, "UNESCO, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin şehirlerinin sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmalarını ön plana çıkaran Yaratıcı Şehirler Ağı'yla, yerel unsurların yaratıcılık, tanıtım vegörünürlüklerini artırmayı hedeflemektedir" dedi.

Gaziantep mutfağının 2015 yılında gastronomi dalında, UNESCO "Yaratıcı Şehirler Ağı"na girerek dünyanın en önemli 8 mutfağından biri olduğunu anımsatan Yakar, "UNESCO Gaziantep Mutfağı'nın lezzet ve çeşitliliğini bu ağa dahil ederek, Gaziantep'in potansiyelini ortaya koymuştu. UNESCO'nun tescillemesiyle birlikte dünyada genellikle ülke adlarıyla anılan mutfaklar arasına kendi şehir adıyla giren Gaziantep Mutfağı, Türk mutfağı arasında yegane bir özelliğe sahip olduğunu bütün dünyaya tanıtmıştı.

Tarihi İpek Yolu üzerinde ve Baharat Yolu yakınında bulunan Gaziantep'te, çok çeşitli kültürler buluşup kaynaşarak alabildiğince zengin bir mutfak kültürü oluşturmuş ve bu zengin mutfak, bu günkü nesillere kültür mirası olarak kalmıştır. Gaziantep mutfağı; et ve sebzenin en uygun oranlarda karıştırılıp sunulduğu yemekleri içerir. Sebzeler, hem taze, hem kurutulmuş, hem de salamurası yapılmış halde tüketilir. Gaziantep mutfağında meyveler de önemli bir yer tutarak dengeli beslenme yanında sağlıklı ürünler de sunar. Gaziantep mutfağında hemen hemen hiçbir şeyin atılmadığını, bir şekilde değerlendirilerek israftan kaçınıldığı görülür. Gaziantep mutfağı da yakın çevresindeki iller ve ülkeler ile bir zamanlar içinde barındırdığı çeşitli din ve ırklara mensup grupların mutfaklarından ve damak zevklerinden etkilenerek, bugünkü zenginliğine ulaşmıştır. Son verilere göre Gaziantep mutfağına ait 291 değişik yemek çeşidi, Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenmiş olup sırada tescillenmeyi bekleyen bir o kadar daha yemek çeşidi vardır" değerlendirmesini yaptı.

From the UNESCO Creative Cities Network within Gastronomy Gaziantep Cuisine in Four Seasons (UNESCO Yaratıcı Şehir Mutfağı'ndan-Dört Mevsim Gaziantep Yemekleri) adlı bu çalışma, Gaziantep'in zengin mutfağında bulunan yemekleri ve tariflerini zengin fotoğraf görselleriyle ortaya koyduğunu belirten Yakar, uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olan kitabın, Gaziantep'in sahip olduğu mutfak kültürünü bilimsel verilerle gözler önüne serdiğini söyledi.

Dünya mutfağında kendi şehir adıyla anılan ender mutfaklardan biri olan Gaziantep Mutfağı'nda yer alan yemekler, daha önce 'Dört Mevsim Gaziantep Yemekleri' adıyla Gazikültür A.Ş. tarafından yayınlandığını anımsatan Halil İbrahim Yakar, " Yayınladığımız bu kitabı uzun uğraşlar sonucu İngilizceye çevirterek okuyucuyla buluşturmuş olduk. İngilizce yemek kitabı Gastroantep Festivali'nde yabancı şefler tarafından da büyük beğeni topladı. Gaziantep yemekleri yurtdışında da artık birebir adları ve tarifleriyle yerini alarak dünya yemek literatürüne girmiş oldu. Yüzyıllardır geleneksel lezzetinden ve yapılış tarzında bir şey kaybetmeden günümüze kadar ulaşan bu lezzet zenginliği, artık Türkiye dışında da rahatlıkla yapılabilecek duruma gelmiştir. Çalıştığımız kitap dağıtıcıları vasıtasıyla kitap yurtdışında da satışa sunulacak" diye konuştu.

Yakar, kitapta Gaziantep mutfağı; çorbalar (20), kebaplar (20), etli yemekler (63), meyveli yemekler (19), yoğurtlu yemekler (24), köfteler (25), dolmalar ve sarmalar (28), pilavlar (45), börekler ve lahmacunlar (18), zeytinyağlı yemekler ve aperatifler (28), salatalar, piyazlar ve cacıklar (43), tatlılar (49), receller ve şuruplar (35), kahvaltılıklar (19) başlıklarında yaklaşık 400 çeşit tarife yer verildiğini belirtti.

Yakar, Gazikültür A.Ş.'nin 20. yayını olarak okuyucuyla buluşan 492 sayfalık kitap Gaziantep Zeugma Müzesi ile Arkeoloji Müzesi mağazalarında, Türkiye çapında seçkin kitapçılarda, Gazikültür A.Ş.'nin internet sitesi magazagaziantep.com ve kitap satışı yapan seçkin internet sitelerinde satışa sunulduğunu sözlerine ekledi.