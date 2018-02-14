4 Mevsim Fotoğrafçıların Çekim Alanı 'Giresun'

Sahil kesimine kar yağmasa da kar yağışının etkili olduğu Giresun'un yaylaları ve tabiat parkları, amatör ve profesyonel fotoğrafçıların uğrak yeri olmaya devam ediyor.

Kerasus Fotoğraf Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikle Samsun ve Ordu ilinden Giresun'a gelen fotoğraf tutkunları Giresun'un tarihi ve kültürel değerlerini fotoğraf yoluyla tanıtıyor.

Giresun ve yaylalarının 4 mevsim fotoğraf tutkunlarına hizmet verdiğini kaydeden Karasus Fotoğraf Topluluğu kurucusu Ömer Eriş, düzenledikleri fotoğraf gezileri ile hem doğanın her anını karelere sığdırdıklarını hem de gittikleri yerlerii çekilen fotoğraflarla açılan sergiler sayesinde daha geniş kapsamlı tanıttıklarını söyledi.

Giresun'un tanıtımını fotoğraf yoluyla devam edeceklerini belirten Eriş, "Giresun dört mevsim fotoğrafçıların ziyaret edebildiği ilk kez gelenlerin hayranlıklarını gizleyemediklerini ve Giresun'un alışkanlık yaptığını söyleyerek Giresun'un tanıtımına fotoğraf yoluyla devam edeceğiz. Bu yılki etkinliğimize Samsun ve Ordu'dan fotoğrafçı dostlarımız da katıldılar. Birçok noktada fotoğraf çalışmaları gerçekleştirdik. Fotoğrafçı misafirlerimiz Giresun'un doğasına hayran kaldılar" dedi.

Giresun'un fotoğraf sanatı bakımından oldukça geniş bir yelpazeye sahip bir şehir olduğunu kaydeden fotoğrafçılar ise 4 mevsim ayrı güzelliğe sahip Karadeniz'de çekilen fotoğraflar sayesinde objektiflere ansıyan kareler nesilden nesil'e aktarıldığını ve fotoğrafın çekildiği bölgeye her konuda katkı sağladığını dile getirdiler. - GİRESUN