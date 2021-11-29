"4 Mevsim Afyonkarahisar" programının tanıtım toplantısı yapıldı

AFYON (AA) - Afyonkarahisar'da "Spor, turizmin geleceğidir" sloganı ile hayata geçecek "4 Mevsim Afyonkarahisar" programının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Bir otlede düzenlenen toplantıda konuşan Vali Gökmen Çiçek, ???????program kapsamında kentte 11-12 Aralık'ta Ayazini Enduro ve ATV Şampiyonası'nın, 21-23 Ocak tarihlerinde ise Karavan Festivali'nin yapılacağını söyledi.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası ve Gastro Afyon Festivali'nin tüm dünya tarafından bilinen organizasyonlar olduğunu ifade eden Çiçek, şöyle konuştu:

"Bölgemizde 'Afyonkarahisar'da neler oluyor' söylemiyle karşı karşıya kaldık. Şehrimiz gündem haline gelmeye başladı. Turist rakamlarının artması ile bunu açıkça görebiliyoruz. Sadece kaplıca, tarih ya da kültür turizmi ile yol alamayız. Bunları turizm ile birleştirdiğimizde yol alacağız. Bu anlamda çalışmalara destek olmaya devam ediyorum. Belediyemizle birlik ve beraberlik içinde, aynı noktaya bakacağız."

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke de Afyonkarahisar'da Karavan Festivali'nin ilk kez düzenleneceğini söyledi.

Esnafa ve şehre katkıda bulunsun, vatandaşlar konserler ile eğlenebilsin diye iki farklı organizasyon düzenleneceğini söyleyen Akülke, "Enduro ve ATV Şampiyonası 3 etap halinde hazırlandı. Test etabı, seyirci ve yarış etapları ile off-road, bisiklet ve ATV kullanıcıları ve yarışçıları, belirlenen rota halinde parkurlarda hem gezip hem de yarışabilecek. Öte yandan 2022'nin de ilk festivallerini Afyonkarahisar'da gerçekleştireceğiz." dedi.

Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Başkanı Leyla Özdağ da karavanın her gittiği yerde esnafa para kazandırdığını belirterek, "Aynı zamanda şehirlerin tanıtımına da katkı sağlar. Yurt dışından gelecek olan turistler de karavanları ile gelip konaklayacak. Kamp ve karavancılar gözlem, fotoğrafçılık, tırmanış gibi aktivitelerde bulunacak. Şehri hem tanıyıp hem de tanıtacaklar." diye konuştu. ???????

"Sadece yaz aylarında değil sonbahar ve kış aylarında da Afyonkarahisar'da etkinlikler olacak"

Afyonkarahisar'ı her platformda tanıtmak için çaba sarf ettiklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Şehrin tanıtımı için gayret gösterdiklerini dile getiren Zeybek, şunları kaydetti:

"Sadece yaz aylarında değil sonbahar ve kış aylarında da Afyonkarahisar'da etkinlikler olacak. Bu sayede '4 mevsim Afyon' diyor, her mevsim turizm etkinliklerine ev sahibi olmak için yapılan organizasyonlara destek veriyoruz. Uluslararası standartlarda yapmış olduğumuz ilk ve tek termal alt yapılı kamp ve karavan alanımız oldukça beğenildi. Afyonkarahisar'ımızı daha iyi tanıtma adına olan gayemizi, organizasyonlara öncülük edip, ev sahipliği yaparak gösteriyoruz."

AA / Canan Tükelay - Son Dakika Haberleri

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