4 metrelik çukura düşen kadın yaralandı
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4 metrelik çukura düşen kadın yaralandı

4 metrelik çukura düşen kadın yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te rögar kapağının üstüne basan kadın bir anda 4 metre yükseklikten aşağıya düşerek yaralandı.

Bilecik'te rögar kapağının üstüne basan kadın bir anda 4 metre yükseklikten aşağıya düşerek yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çalışan Aygül A.İ., işten çıktıktan sonra kaldırımda yürüdüğü sırada rögar kapağının üzerine basmasıyla 4 metre yükseklikten aşağıya düştü. Yaralı kadını gören arkadaşları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çukurun içine girmek için Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ekiplerine haber verdi. Merdiven yardımıyla çukura giren AFAD ekipleri istasyon kurarak yaralıyı yukarı taşıdı. 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı kadın Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yeri ile ilgili inceleme başlatırken, yaralı kadının sol bacağında kırık tespit edildiği öğrenildi. - BİLECİK

4 metrelik çukura düşen kadın yaralandı
4 metrelik çukura düşen kadın yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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