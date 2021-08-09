4 metrekarelik dükkânına yarım asır sığdırdı
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4 metrekarelik dükkânına yarım asır sığdırdı

4 metrekarelik dükkânına yarım asır sığdırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir'de 40 yıldır 4 metrekarelik alanda kunduracılık yapan Nurettin Kara, küçük dükkanına bir ömür sığdırdı.

Eskişehir'de 40 yıldır 4 metrekarelik alanda kunduracılık yapan Nurettin Kara, küçük dükkanına bir ömür sığdırdı.

Eskişehir'in Sıcaksular çarşısında bulunan ayakkabı tamiri ustaları, uzun yıllardır zanaat kültürünü yaşatmalarıyla biliniyor. Dükkanlarının küçüklüğüyle dikkat çeken çarşıda kunduracılık yapan 55 yaşındaki Nurettin Kara, babası tarafından 40 yıl önce çırak olarak verildiği dükkanda yıllardır hem zanaat kültürünü devam ettiriyor hem de geçimini sağlıyor. Müşterilerinin ayakkabılarını 4 metrekarelik dükkanına sığdırabildiği tek bir koltuk üzerinde tamir eden Kara, mesleğinin kendisi için ne kadar değerli olduğunu anlattı.

"Ben dışardaki hayatı, 4 metrekareye sığdırdım"

Çocukluğunda babasının ayakkabı ustasının yanına vermesiyle öğrendiği zanaatı 4 metrekarelik dükkanda 40 yıldır sürdüren Nurettin Kara, emekli olduktan sonra da mesleğine devam etti. Tek koltuklu bir alanda geçimini sağlayan Kara, "Ben dışardaki hayatı, 4 metrekareye sığdırdım. Gençliğim ve çocukluğum burada geçti. Sanırım yaşlılığımı da bu dükkanda geçireceğim. Bu meslek benim için çok kıymetli ve değerlidir. Bu mesleği 30'dan fazla meslektaşımla yaşatıyoruz. Gençler, umarım bu güzel mesleği yaşatırlar. Biz de artık yaş ilerleyince dükkanı gençlere bırakmak istiyoruz" diye konuştu.

"Mesleğin geleceği konusunda endişe etmiyorum"

Ayakkabıcılık mesleğinin bitmesinin mümkün olmadığını belirten deneyimli kunduracı Nurettin Kara, "İnsanlar var oldukça bu meslek hep varlığını sürdürecek. İnsan nüfusu çoğaldıkça kundura tamirciliğine ihtiyaç da artacaktır. Bundan dolayı mesleğin geleceği konusunda endişe etmiyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

4 metrekarelik dükkânına yarım asır sığdırdı
4 metrekarelik dükkânına yarım asır sığdırdı
4 metrekarelik dükkânına yarım asır sığdırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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