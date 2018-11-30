Kayserili Vatandaş, 4 Metrelik Mezar Yerini İnternette 29 Bin TL'den Satışa Çıkardı
Kayserili vatandaş kendi mezarlığını internet üzerinden verdiği ilanla satışa çıkardı ve 4 metrekarelik mezarlığı 29 bin TL'den satacağını duyurdu.
Kayseri'de bir kişi, daha önce satın aldığı mezarlığı, internet üzerinden verdiği ilanla satışa çıkardı. İlan sahibi, krediye uygun olmadığını yazdığı tek kişilik 4 metrekarelik mezarlığı 29 bin TL'den satacağını duyurdu.
MEZAR YERİNİ İNTERNETTEN SATIŞA ÇIKARDI
Kayseri'de ekonomik sıkıntı yaşadığını belirten ve isminin yazılmasını istemeyen kişi, 14 yıl önce aldığı, merkez Melikgazi ilçesi Küçükali Mahallesi Şehir Mezarlığı içinde ana kapıda bulunan mezar yerini internet üzerinden satışa çıkardı.
4 METRELİK MEZARLIK 29 BİN TL
İlan sahibi, krediye uygun olmadığını yazdığı tek kişilik 4 metrekarelik mezarlığı 29 bin TL'den satacağını duyurdu.
YORUMLAR (2)
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Allah'ım herkese yardım etsin durum buraya kadar geldiyse Çok vahim durumdayız paraya ihtiyacı olmasa bunu yapar mı hiçCevap Yaz Yayından Kaldır
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Hep lüzumsuz şeyler anılmak istemiyorum memleketimle alakalı birde icat yapın elin oğlu uzaya araba gönderir bizde muzarla babadan tarla mal mülk kalirmi diye ugrassinlar ruhuna el Fatiha. Dayımın.Cevap Yaz Yayından Kaldır