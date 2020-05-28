4 metreden şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

4 metreden şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ana yoldan çıkıp, 4 metre aşağıdaki eski köy yoluna yuvarlandı.

4 metreden şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü
28.05.2020 11:29 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:32

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ana yoldan çıkıp, 4 metre aşağıdaki eski köy yoluna yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan sürücü Sadettin Şen (27), hastanede hayatını kaybetti. 

Bayramiç ilçesinde dün saat 20.30 sıralarında meydana gelen kazada, ısı yalıtım sistemleri üzerine iş yeri bulunan evli ve 2 çocuk babası Sadettin Şen, 17 UL 994 plakalı otomobiliyle gittiği Örenli köyünden ilçe merkezine dönerken, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ana yoldan çıkıp 4 metre aşağıdaki eski köy yoluna takla atarak düşen ve ters dönen hurdaya dönmüş otomobili görenler, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibine haber verdi. Kazada ağır yaralanan sürücü Şen, olay yerine gelen sağlık ekibince ambulansa alınarak Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Sadettin Şen hayatını kaybetti. Hastaneye gelen yakınları, Şen'in ölüm haberini duyunca fenalık geçirdi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı Haber
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı Haber
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu Haber
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak Haber
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti Haber
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti Haber
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasağı masaya yatırılacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasağı masaya yatırılacak
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
Gelinden görümceye hain plan! 160 bin liralık vurgunu güvenlik kamerası ele verdi
Gelinden görümceye hain plan! 160 bin liralık vurgunu güvenlik kamerası ele verdi
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
Trabzonspor, Balıkesirsporlu Rahmi Anıl'ı renklerine bağladı
Trabzonspor, Balıkesirsporlu Rahmi Anıl'ı renklerine bağladı
4 günlük yasak sonrası İstanbul'da akşam trafiği yoğunluğu yüzde 50'yi geçti
4 günlük yasak sonrası İstanbul'da akşam trafiği yoğunluğu yüzde 50'yi geçti
Ne yağmur dinlediler ne korona! AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu
Ne yağmur dinlediler ne korona! AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismiyle açık hava müzesi olarak bugün açılacak
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismiyle açık hava müzesi olarak bugün açılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisine hakaret eden 4 CHP'li hakkında suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisine hakaret eden 4 CHP'li hakkında suç duyurusu
CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı
CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı
Su isteme bahanesiyle kapıyı açtıran hırsız, yaşlı kadını darp edip parasını çaldı
Su isteme bahanesiyle kapıyı açtıran hırsız, yaşlı kadını darp edip parasını çaldı
Yunanistan, halkını koronavirüsten korumak için verem aşısını deniyor
Yunanistan, halkını koronavirüsten korumak için verem aşısını deniyor
Verileri açıklayan Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli uyarı: Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı
Verileri açıklayan Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli uyarı: Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma...
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: İnşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağız
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: İnşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağız
Komşusu olan genç kızı darbeden bekçi görevden uzaklaştırıldı
Komşusu olan genç kızı darbeden bekçi görevden uzaklaştırıldı
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
ABD'de sular durulmuyor! Dün başlayan protestolar, yağmalamayla devam ediyor
ABD'de sular durulmuyor! Dün başlayan protestolar, yağmalamayla devam ediyor
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde!
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde!
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
Kırklareli'nin Karadeniz kıyısında 20 kilometrekarelik alan 'askeri yasak bölge' ilan edildi
Kırklareli'nin Karadeniz kıyısında 20 kilometrekarelik alan "askeri yasak bölge" ilan edildi
20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak
20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan 'uzman sapık' için harekete geçti
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan "uzman sapık" için harekete...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Hasan Polatkan Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Bülent Serttaş Seren Serengil İbrahim Tatlıses Erkan Kolçak Köstendil
Spor Fatih Terim Metin Oktay Nihat Özdemir Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Balık Kadın Fenerbahçe
Şu an buradasınız: 4 metreden şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 11:32:56. #1.14#
title