4 metre karda tüneller açarak ilerliyorlar - Haberler
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4 metre karda tüneller açarak ilerliyorlar

4 metre karda tüneller açarak ilerliyorlar
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel

VAN'da çığ nedeniyle kapanan Dikmetaş mezrasının yolunu açmak için yoğun çaba sarf eden ekipler, kar kütleleri arasından tüneller açarak ilerliyor.

VAN'da çığ nedeniyle kapanan Dikmetaş mezrasının yolunu açmak için yoğun çaba sarf eden ekipler, kar kütleleri arasından tüneller açarak ilerliyor.

Kentte kar yağışı sonrası kapanan 13 mahalle ile 39 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi, 250 iş makinesi ve 650 personelle çalışma yürütüyor. Ekipler, çığ düşmesiyle kapanan Bahçesaray ilçesine bağlı Altındere Mahallesi'ne bağlı Dikmetaş mezrasında da yoğun bir mesai harcıyor. Yer yer 4 metreyi bulan kar kütleleri arasından tüneller açarak ilerleyen ekipler, çığ riskine rağmen gece-gündüz çalışıyor.


4 metre karda tüneller açarak ilerliyorlar

4 metre karda tüneller açarak ilerliyorlar

4 metre karda tüneller açarak ilerliyorlar

4 metre karda tüneller açarak ilerliyorlar

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Son Dakika Haberleri

kar, Güncel, Haber

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