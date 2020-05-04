4 Mayıs Pazartesi DHA Spor Gündemi

İbrahim Üzülmez: Bursaspor olarak maçların oynanmasını istiyoruz"5-6 kişilik gruplarla antrenman yapılmasını anlamıyorum, kızgınım""Kolay bir süreç değil""Kalan maçlar kesinlikle bir karantina bölgesinde oynanmalı""Benim ülkeme 4-5 milyon Euro'lara oyuncu gelmesin artık""Kurtuluş altyapıda...