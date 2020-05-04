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4 Mayıs Pazartesi DHA Spor Gündemi

4 Mayıs Pazartesi DHA Spor Gündemi
04.05.2020 09:30 | Son Güncelleme: 04.05.2020 09:30

İbrahim Üzülmez: Bursaspor olarak maçların oynanmasını istiyoruz"5-6 kişilik gruplarla antrenman yapılmasını anlamıyorum, kızgınım""Kolay bir süreç değil""Kalan maçlar kesinlikle bir karantina bölgesinde oynanmalı""Benim ülkeme 4-5 milyon Euro'lara oyuncu gelmesin artık""Kurtuluş altyapıda...

İbrahim Üzülmez: Bursaspor olarak maçların oynanmasını istiyoruz

"5-6 kişilik gruplarla antrenman yapılmasını anlamıyorum, kızgınım"

"Kolay bir süreç değil""Kalan maçlar kesinlikle bir karantina bölgesinde oynanmalı""Benim ülkeme 4-5 milyon Euro'lara oyuncu gelmesin artık""Kurtuluş altyapıda ama gençler de sosyal medyayı bırakmalı""Batuhan çok önemli meziyetlere sahipti ama çenesini tutamadı""3'üncü şampiyonluğumu Bursaspor'la yaşamak istiyorum""Soyunma odasına gelen başkana 'Alın şu 11'i yapın' derim"

TAKIMLAR HAZIRLIKLARINA BAŞLIYORLiglerin başlaması için geri sayım sürerken Süper Lig ekipleri de tesislerde çalışmalarının startını veriyor.

TRABZONSPOR15.00 Bordo mavili ekip, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sahalara dönecek. Norveçli yıldız futbolcu Sörloth, karantina süreci nedeniyle antrenmana katılamayacak.

FENERBAHÇEBir süredir hazırlıklarını evde sürdüren sarı lacivertli futbolcular, 4'lü gruplar halinde saha çalışmalarına başlayacak.

ALANYASPORTuruncu yeşilli takım, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde toplanarak gruplar halinde çalışacak.

ANKARAGÜCÜ

Ankara ekibinde futbolcular, teknik heyet ve personelin koronavirüs testleri yapılacak.


Kaynak: DHA

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Spor Manşet

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