4 Mayıs hangi burç? 4 Mayıs günü doğanların burcu nedir? 4 Mayıs günü hangi burç kadını ve erkeği?
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4 Mayıs hangi burç? 4 Mayıs günü doğanların burcu nedir? 4 Mayıs günü hangi burç kadını ve erkeği?

4 Mayıs hangi burç? 4 Mayıs günü doğanların burcu nedir? 4 Mayıs günü hangi burç kadını ve erkeği?
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Astrolojide toplamda 12 burç vardır. Her günün burcu farklıdır. 4 Mayıs günü doğanlar hangi burçtur merak ediliyor. Peki, 4 Mayıs hangi burç? 4 Mayıs doğumluların burcu nedir? 4 Mayıs günü hangi burç kadını, erkeği? 4 Mayıs burcu özellikleri nelerdir? 4 Mayıs doğanlar hangi burca aittir? Dört Mayıs burcu nedir? 4 Mayıs doğanlar hangi burca mensuptur? Detaylar yazımızda.

Mayıs 4 hangi burç? Mayısın 4'ü hangi burç? 4 Mayıs doğumluların burcu nedir? 4 Mayıs doğanlar Boğa burcuna mı ait? 4 Mayıs günü doğanların burcu nedir? Boğa burcu özellikleri, 4 Mayıs burcu özellikleri nelerdir? 4 Mayıs'ta doğanların burcu ne olur? 4 Mayıs hangi burca ait? 4 Mayıs burcunun özellikleri nelerdir?

KAÇ TANE BURÇ VARDIR?

Toplamda 12 tane burç vardır. Bunlar; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarıdır.

Burçlar ve Günleri:

  • Oğlak burcu tarihi : 22 Aralık - 20 Ocak
  • Kova burcu tarihi : 21 Ocak - 19 Şubat
  • Balık burcu tarihi : 20 Şubat - 20 Mart
  • Koç burcu tarihi : 21 Mart - 20 Nisan
  • Boğa burcu tarihi : 21 Nisan - 20 Mayıs
  • İkizler burcu tarihi : 21 Mayıs - 21 Haziran
  • Yengeç burcu tarihi : 22 Haziran - 22 Temmuz
  • Aslan burcu tarihi : 23 Temmuz - 22 Ağustos
  • Başak burcu tarihi : 23 Ağustos - 23 Eylül
  • Terazi burcu tarihi : 23 Eylül - 23 Ekim
  • Akrep burcu tarihi : 23 Ekim - 22 Kasım
  • Yay burcu tarihi : 22 Kasım - 21 Aralık

4 MAYIS HANGİ BURÇ?

4 Mayıs burcu Boğa'dır. 4 Mayıs günü doğanların burcu Boğa burcudur. 21 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arasında doğanların burcu Boğa burcudur. Bu bakımdan 4 Mayıs günü doğum günü olanların burcu da Boğa olmaktadır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

4 Mayıs günü burcu : Boğa

BOĞA BURCU GÜNLERİ NE ZAMAN?

21 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arasındaki günler Boğa burcuna aittir. Buna göre aşağıdaki günlerde doğanlar Boğa burcudur:

  • 21 Nisan günü burcu : Boğa
  • 22 Nisan günü burcu : Boğa
  • 23 Nisan günü burcu : Boğa
  • 24 Nisan günü burcu : Boğa
  • 25 Nisan günü burcu : Boğa
  • 26 Nisan günü burcu : Boğa
  • 27 Nisan günü burcu : Boğa
  • 28 Nisan günü burcu : Boğa
  • 29 Nisan günü burcu : Boğa
  • 30 Nisan günü burcu : Boğa
  • 1 Mayıs günü burcu : Boğa
  • 2 Mayıs günü burcu : Boğa
  • 3 Mayıs günü burcu : Boğa
  • 4 Mayıs günü burcu : Boğa
  • 5 Mayıs günü burcu : Boğa
  • 6 Mayıs günü burcu : Boğa
  • 7 Mayıs günü burcu : Boğa
  • 8 Mayıs günü burcu : Boğa
  • 9 Mayıs günü burcu : Boğa
  • 10 Mayıs günü burcu : Boğa
  • 11 Mayıs günü burcu : Boğa
  • 12 Mayıs günü burcu : Boğa
  • 13 Mayıs günü burcu : Boğa
  • 14 Mayıs günü burcu : Boğa
  • 15 Mayıs günü burcu : Boğa
  • 16 Mayıs günü burcu : Boğa
  • 17 Mayıs günü burcu : Boğa
  • 18 Mayıs günü burcu : Boğa
  • 19 Mayıs günü burcu : Boğa
  • 20 Mayıs günü burcu : Boğa
1 Mayıs hangi burç? 1 Mayıs'ta doğanlar hangi burçtur? 1 Mayıs günü hangi burç kadını ve erkeği?
Boğa burcu

BOĞA BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Boğa, (Latince: Taurus, Boğa) burçlar kuşağının takımyıldızlarından biridir. Batısında Koç, doğusunda İkizler takımyıldızının arasında yer alır. Kuzeyinde Perseus ve Auriga (Arabacı takımyıldızı), güneydoğusunda Oryon, güneybatısında Eridanus ve Setus yer alır. 20 Nisan - 20 Mayıs arası doğanlar boğa burcuna aittirler. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Zodyak Sembolü : Boğa

Doğum Tarihleri : 20 Nisan - 20 Mayıs Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Takımyıldızı : Boğa

Zodyak Elementi : Toprak

Zodyak Dörtlüsü : Sabit

Gezegeni : Venüs

Zararlı Konum : Mars

Etkili Gezegeni : Ay

BOĞA BURCU YILLIK BURÇ YORUMLARI

Stres altındaki insanların mevcut durumu korumaya çalışmaları normaldir. Ancak değişim ile mücadele etmek, değişimin getireceği etkileri engellemez. Dolayısıyla böyle durumlarda değişim rüzgârlarına karşı direnmek yerine rüzgârı arkanıza alarak duygu, düşünce ve davranışlarınızın tempolarını arttırmak en akıllıca iştir. Böyle davranan kişiler pasif takipçiler değil atılgan liderler olarak tanınırlar. Jüpiter'in 2011 yılının ikinci yarısını boğa burcunda geçirmiş olması boğaların kişiler yaşamlarına umut tohumları attı. 25 aralık 2011 tarihinde tekrar ileri hareketine başlayan jüpiter, boğalara yeni yılda iyimser beklentiler veriyor. 2012 yılına boğalar geleceğe umut dolu başlayacaklar. Ancak 25 ocak 2012 tarihinde başlangıçların gezegeni mars 5. Kendini ifade evine geri döndüğünde yaratıcı projelerde belli bir yavaşlama ve romantik ilişkilerde bir zayıflama söz konusu olacaktır. Boğaların mars'ın tekrar ileri hareketine başlayacağı 13 nisan'a kadar bu alanlardaki problemleri gidermeleri gerekecek. Değişim sürecinde sabırsız davranmayın çünkü alacağınız kararlar uzun vadede çok olumlu sonuç verecekler. Aşk, para veya kariyer alanlarında doğru adımları atan boğalar gecikmelerin kendilerini daha iyi sonuçlara götürdüğünü göreceklerdir. Sabırlı davranıp beklediğinizde amaçlarınızın değerleri yıllanmış şarap misali artacaktır. jüpiter'in 11 haziran tarihinde ikizler burcuna girerek 2. Kaynak evinizde kalacağı bir yıl boyunca kişisel gelir ve servetinizi arttırmak için pek çok şans yakalayacaksınız. Bu süreçte gelirinizi arttıracak yeni iş olanakları aramalısınız. Ek gelir belki ilk başta size küçük gözükecektir ancak düzenli şekilde gelmeye devam edecek olan bu paralar sonunda önemli bir miktara ulaşacak. Bu yıl daha fazla para kazanmak için uzman olmanıza gerek yok. Bu nedenle önünüze çıkan iş fırsatlarına deneyim seviyenizi düşünmeden girebilirsiniz. Bu yıl para kazanma konusunda genel yeteneklerinizi pek çok değişik yerde kullanmanız bir alanda uzmanlaşmaktan daha önemli olacak. 2010 yılının yaz aylarından beri ilişkilerinizi geliştirme konusunda çaba harcamaktasınız. Satürn'ün 5 ekim 2012 tarihinde yengeç burcundaki 7. Ortaklık evinize girmesiyle kişisel ve profesyonel yaşamınızda yeni bir ortaklık dönemi başlayabilir. Artık çıraklık sürecini doldurmuş bir kişi olarak bundan sonra dost ve düşmanlarınıza karşı bir otorite haline geleceksiniz. Yine de başkalarıyla iletişimde uzlaşma metodunu sık kullanmaya çalışmalısınız. Satürn'ün bu hareketi duygusal ilişkilere canlılık getireceği gibi sizi dostlarınızla yaptığınız alışverişlerde kendinizi sorgulamaya da yönlendirebilir. Bu yıl istek ve ihtiyaçlarınızı daha net anlayacak ve daha net ifade edebilir olacaksınız.

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4 Mayıs hangi burç? 4 Mayıs günü doğanların burcu nedir? 4 Mayıs günü hangi burç kadını ve erkeği? - Haberler
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