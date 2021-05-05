4 Mayıs 2021 Haberleri
4 Mayıs 2021 Manşet Haberleri.
- Muharrem İnce'nin partisi Memleket Hareketi'nin logosu ortaya çıktı
- Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, Paris Saint-Germain'i eleyerek finale yükseldi
- 17 günlük tam kapanmadan sonra 3 kademeli gevşeme yolda
- Esra Erol'da yasak aşk cinayeti iddiası ortalığı karıştırdı! Çekiçle öldürüp gömmüş
- Beşiktaş, Vedat Muriqi'yi kiralamak için harekete geçti
- Hakan Sabancı'ya veda paylaşımıyla gündem olan Aygün Aydın'ın bu kez 'pazarlık' mesajları ifşa oldu
- İşçi servisi midibüsü kayalıklara çarptı: 14 yaralı
- İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına CHP yönetiminden itiraz: İstanbul kaybedilebilir
- Şöhretler Müzesi'nde yer alacağını öğrenen Adriano, hüngür hüngür ağladı
- Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler, 5-6 Mayıs'ta Kahire'de gerçekleşecek
- Anadolu Efes, Real Madrid'i eleyerek Euroleague'de Final-Four'a kaldı
- Beşiktaş, 20'li yaşlar akımına esprili bir paylaşımla dahil oldu
- ABD başkanlığı koltuğunu devreden Trump, 2024 seçimleri için açık kapı bıraktı
- Bakan Ziya Selçuk sosyal medyadaki akıma katıldı, paylaştığı fotoğraf olay oldu
- Destek alamadığını söyleyerek kazan fırlatan çaycıya bugüne kadar 5 bin lira destek verildi
- Fenerbahçe, Burak Yılmaz iddialarını resmi sitesinden yalanladı
- Mesut Özil, Kızılay aracılığıyla 41 ilde Ramazan kolisi yardımı yaptı
- Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 104-79 mağlup etti
- Son Dakika: Bakanlık 81 ile genelge gönderdi! Cumartesi günleri yalnızca yaş sebze ve meyve satan pazaryerleri açık olacak
- Son Dakika: Türkiye'de 4 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 336 kişi vefat etti, 28 bin 997 yeni vaka tespit edildi
- Bu kadarına pes! Korona için toplanan yardımlarla kalamar heykeli yaptırdılar
- Seyir halindeyken açılan tır dorsesi yön tabelasına takıldı
- 8 yıldır kayıp Lütfiye Gündüz'ü kocası mı öldürdü? Müge Anlı'da tüyler ürperten iddia
- Fenerbahçe'nin eski golcüsü Dalian Atkinson'un ölümünden sorumlu tutulan polisler yargılanıyor
- Gökdelenleriyle ünlü ülkede sakız çiğnemek yasak, peki ama neden? İşte cevabı
- Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
- Hakan Çalhanoğlu tartıştığı Zlatan Ibrahimovic'i takipten çıkardı
- Kız arkadaşı ile tartışan genç, minibüsü uçurumdan aşağı sürdü
- Polis, ikametlerinden 187 kilometre ötede bulunan gençlerin 'sigara' yalanına kanmadı
- Sağlık çalışanı maskesiz alışverişe gitti, takmamakta diretince ortaya ilginç görüntüler çıktı
- Çiftçinin traktör rotası üstünde olduğu için kaydırdığı taş, iki ülke arasındaki sınırı değiştirdi
- Pelkas'ın Jose Sosa'nın paylaşımına yaptığı yorum beğeni yağmuruna tutuldu
- Kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist, mahkemede çark etti
- Dersim olayları için 'Katliam' ifadesini kullanan CHP'li vekili kendi partilileri topa tutuyor
- Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mehmetçik'in terörden temizlediği mağaralar kamerada
- Ebru Yaşar'dan estetik itirafı: Değişmeseydim şimdi yüzüme bakmazlardı
- Milan, 50 milyon euroya Yusuf Yazıcı'nın transferini bitiriyor! Trabzonspor'un da kasası dolacak
- Restorana hamam böcekleriyle saldırı düzenlediler
- Uğur Şahin'den müjdeli haber: Daha uzun süre dayanan korona aşısı geliyor
- Roma, Tottenham'dan kovulan Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi