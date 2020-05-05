4 Mayıs 2020 Haberleri
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4 Mayıs 2020 Haberleri

4 Mayıs 2020 Haberleri
05.05.2020 09:42 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:42

4 Mayıs 2020 Manşet Haberleri.

Manşet

Haberler

Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu Haber
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu Haber
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz Haber
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı Haber
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 24 şehir için getirilen giriş/çıkış kısıtlaması 20 Mayıs'a kadar uzatıldı Haber
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 24 şehir için getirilen giriş/çıkış kısıtlaması 20 Mayıs'a kadar...
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var Haber
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var
Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı
Koronavirüsün 'mutlu oksijen yetmezliği' belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor
Koronavirüsün "mutlu oksijen yetmezliği" belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor
Karantina günlerini İzmir'deki evinde geçiren Gizem Karaca, organik tarıma başladı
Karantina günlerini İzmir'deki evinde geçiren Gizem Karaca, organik tarıma başladı
Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs testinin pozitif olduğunu öğrendi
Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs testinin pozitif olduğunu öğrendi
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu
Güzel haberler geliyor! Sivas'ta da 3 gündür koronavirüs vakası görülmedi
Güzel haberler geliyor! Sivas'ta da 3 gündür koronavirüs vakası görülmedi
Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile yeniden evleniyor
Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile yeniden evleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe imalarıyla ilgili CHP'lilere çok sert tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe imalarıyla ilgili CHP'lilere çok sert tepki gösterdi
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
Almanya'da 9 Mayıs'tan itibaren camiler ibadete açılıyor! Cuma ve teravih namazlarına izin yok
Almanya'da 9 Mayıs'tan itibaren camiler ibadete açılıyor! Cuma ve teravih namazlarına izin yok
Starbucks ABD'deki mağazaların yüzde 85'ini gelecek hafta açacak
Starbucks ABD'deki mağazaların yüzde 85'ini gelecek hafta açacak
Fahrettin Altun'dan Erdoğan'ı hedef alan köşe yazısına sert tepki: Hastalıklı zihniyet
Fahrettin Altun'dan Erdoğan'ı hedef alan köşe yazısına sert tepki: Hastalıklı zihniyet
Türk profesörden güzel haber: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkili
Türk profesörden güzel haber: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkili
Babel'den emeklilik sinyali: Galatasaray'la sözleşmem bitince futbolu bırakabilirim
Babel'den emeklilik sinyali: Galatasaray'la sözleşmem bitince futbolu bırakabilirim
Fenerbahçe'de 45 gün sonra saha çalışmaları başladı
Fenerbahçe'de 45 gün sonra saha çalışmaları başladı
İBB'den askıda fatura uygulaması! İhtiyaç sahiplerinin faturasını hayırseverler ödeyecek
İBB'den askıda fatura uygulaması! İhtiyaç sahiplerinin faturasını hayırseverler ödeyecek
Galatasaray'dan Falcao'yu transfer etmek isteyen River Plate'in yöneticisi Francescoli: Transfer zor ancak oyuncuya bağlı
Galatasaray'dan Falcao'yu transfer etmek isteyen River Plate'in yöneticisi Francescoli: Transfer zor ancak...
İtalya'da ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 483 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 483 kişi hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu'nu bir kavanoz mermi ile tehdit eden şüpheli serbest bırakıldı
Kılıçdaroğlu'nu bir kavanoz mermi ile tehdit eden şüpheli serbest bırakıldı
Adalet Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan 'Avukatlık Kanun Taslağı'yla ilgili açıklama yaptı
Adalet Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan "Avukatlık Kanun Taslağı"yla ilgili açıklama yaptı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 45 seviyelerine ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 45 seviyelerine ulaştı
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