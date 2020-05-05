4 Mayıs 2020 Haberleri
05.05.2020 09:42 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:42
4 Mayıs 2020 Manşet Haberleri.
- İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
- ABD'nin umut bağladığı korona ilacı Remdesivir'e Dünya Sağlık Örgütü'nden yeşil ışık
- Meral Akşener, YKS tarihinin öne çekilmesine tepki gösterdi: 2 milyon genç yok sayıldı
- Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni: Fenerbahçe'ye gittiğim için pişmanım
- Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı
- Normalleşme takvimi nasıl işleyecek? Türkiye'de koronavirüs önlemleri aşamalı olarak gevşetiliyor
- Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti
- Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak
- Selçuk Şahin: Galatasaray'a attığım gol inanılmaz bir andı
- Karantina günlerini İzmir'deki evinde geçiren Gizem Karaca, organik tarıma başladı
- Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'i gönderiyor
- Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 24 şehir için getirilen giriş/çıkış kısıtlaması 20 Mayıs'a kadar uzatıldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe imalarıyla ilgili CHP'lilere çok sert tepki gösterdi
- Pınar Altuğ çok sert çıktı: Eşime ve kızıma uzanan dili koparırım
- Bebeğinin boğazına bıçak dayayan baba tutuklandı
- Normalleşme adımlarıyla ilgili Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den ilk değerlendirme: Virüsle beraber yaşamayı öğreneceğiz
- İran'dan koronavirüs açıklaması: Sonbaharda ikinci dalgayı bekliyoruz
- Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile yeniden evleniyor
- AVM ve berberler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet verecek
- Fenerbahçe'den Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'ya 4 yıllık sözleşme
- Kılıçdaroğlu'nu bir kavanoz mermi ile tehdit eden şüpheli serbest bırakıldı
- İspanya La Liga'da kalan maçların haziran ayında oynanması gündemde
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, buğday ve arpa alım fiyatlarında çiftçilere müjdeli haberi verdi
- Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS'de her öğrenci kendi okulunda sınava girecek
- 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların dışarı çıkacağı gün ve tarihler belli oldu
- Hertha Berlin koronavirüs kurallarına uymayan Salomon Kalou'ya ceza verdi
- Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın 1 milyon euroluk maaş indirimini kabul etti
- Son Dakika: Türkiye'de 4 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 64 artarak 3 bin 461'e yükseldi
- Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı? İşte Erdoğan'ın duyurduğu 7 il
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak
- Son Dakika: YKS sınavı 27-28 Haziran'da, LGS sınavı 20 Haziran'da yapılacak
- İtalya'da ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 483 kişi hayatını kaybetti
- Öldüğü açıklanan Hiannick Kamba'nın 4 yıl sonra hayatta olduğu ortaya çıktı
- HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
- Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar
- Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindirim sisteminde de çoğalabiliyor
- Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs testinin pozitif olduğunu öğrendi
- Davutoğlu, darbe iması yapan CHP'lilere sert çıktı: Demokrasi düşmanları
- Galatasaray'dan Falcao'yu transfer etmek isteyen River Plate'in yöneticisi Francescoli: Transfer zor ancak oyuncuya bağlı
- Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı