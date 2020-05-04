4 Mayıs 2020 Cuma 31117 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
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4 Mayıs 2020 Cuma 31117 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları

4 Mayıs 2020 Cuma 31117 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
04.05.2020 09:06 | Son Güncelleme: 04.05.2020 09:06

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 4 Mayıs günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, 4 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde, Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 4 Mayıs 2020 ve 31117 sayılı Resmi Gazete...

4 Mayıs tarihli Resmi Gazete de neler var? Toplam 60 sayfadan oluşan 4 Mayıs 2020 Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

31117 SAYILI RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Beykent Üniversitesi İhale Yönetmeliği

–– Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri.

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