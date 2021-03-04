4 Mart Perşembe hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki, Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak? İşte 4 Mart 2021 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Son günlerde havanın Türkiye genelinde soğuklarını arttırması vatandaşları etkiliyor. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız. 4 Mart Perşembe hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?

4 MART PERŞEMBE GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz geneli parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Trabzon, Rize, Hatay ve Şırnak çevreleri ile Artvin kıyılarının yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkâri çevreleri ile Van'ın güney, Şırnak'ın doğu ilçelerinde yoğun (20-50 cm) kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara, Ege ve İç Anadolu'da 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın, ülkemizin batısında batı ve kuzeybatılı, doğusunda doğu ve kuzeydoğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, 12°C Az bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C Az bulutlu

İZMİR °C, 18°C Az bulutlu

MANİSA °C, 18°C Az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 21°C Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C Az bulutlu

HATAY °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 14°C Az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, 10°C Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C Az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 7°C Parçalı ve az bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°C Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 9°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

SAMSUN °C, 10°C Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 9°C Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM °C, 0°C Parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ °C, 4°C Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yoğun (20-50 cm) olması bekleniyor.

KARS °C, 0°C Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 5°C Çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ilçelerinde yoğun olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

4 MART PERŞEMBE İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının 2-4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Doğu ve Kuzeydoğu(Poyraz), öğle saatlerinden sonra Güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

4 MART PERŞEMBE ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği beklenmektedir. Bölgenin iç kesimlerinin, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu geçmesi beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.

4 MART PERŞEMBE İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Bölge geneli az bulutlu geçecek. Kuzey ve iç kesimlerde gece ve sabah ilk saatlerde yerel olarak pus ve sis olayı görülecek.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkları yer yer 1 ila 3 derece artarak mevsim normallerinin yer yer 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.

RÜZGAR: Kuzey ve doğu yönlerden orta zamanla akşam saatlerinden sonra doğu ve güney yönlerden hafif kuvvette esmesi beklenmektedir.

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