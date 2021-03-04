4 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 655. bölüm fragmanı izle! Gelinim Mutfakta puan durumu!
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4 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 655. bölüm fragmanı izle! Gelinim Mutfakta puan durumu!

04.03.2021 17:29 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:36
4 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 655. bölüm fragmanı izle! Gelinim Mutfakta puan durumu!

Gelinim Mutfakta 4 Mart puan durumu! Gelinim Mutfakta son bölüm izle! Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanı izle! Gelinim Mutfakta 4 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 654. bölüm fragmanı izle!

Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen Gelinim Mutfakta 4 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 654. bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde...

4 MART GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Zeynep: 18

Aysun: 18

Ayten: 16

Saniye:9

4 MART GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 4 Mart 2021'de yayınlanan 654. Bölümde Saniye Kuşçu-Nurşen Çimen, Aysun Kuşatan-Nurten Kuşatan, Zeynep Kalyon Gökçe-Yasemin Gökçe ve Ayten Hatamova Gürüf-Neriman Gürüf çiftleri "Avunya Mantısı (Saçaklı Mantı)" için yarıştılar!

Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta! Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırma!

4 MART PUAN DURUMU

Zeynep: 18

Aysun: 18

Ayten: 16

Saniye:9

GELİNİM MUTFAKTA 655. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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