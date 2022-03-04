4 Mart Cuma GÜNCEL akaryakıt fiyatları ne kadar 2022? Akaryakıta ne kadar zam geldi?

Rusya-Ukrayna gerilimi sonrası akaryakıt fiyatları yükselmeye devam ediyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre benzin ve motorine yeni zam geldi. Peki,Akaryakıta ne kadar zam geldi? 4 Mart Cuma GÜNCEL akaryakıt fiyatları ne kadar 2022?

4 MART CUMA GÜNCEL AKARYYAKIT FİYATLARI

Zammın ardından Ankara'da ortalama 18,08 liradan satılan benzinin litre fiyatı 18,77 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 17,99 liradan 18,68 liraya, İzmir'de 18,11 liradan 18,80 liraya çıkacak.

Ayrıca, Ankara'da ortalama 19,01 liradan satılan motorinin litre fiyatı 19,85 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 18,93 liradan 19,77 liraya, İzmir'de 19,02 liradan 19,86 liraya çıkacak.

BENZİN VE MOTORİNE 3 GÜN İÇİNDE 3. ZAM

Benzin ve motorine zamlar üst üste geldi. 3 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 88 kuruş, motorine ise 1 lira 51 kuruş zam gelmişti. 4 Mart (bugün) tarihinde ise benzinin litresi 53 kuruş, motorinin litresi 1 lira 33 kuruş zamlandı. 5 Mart tarihinden (yarın) itibaren geçerli olmak üzere ise benzine 69, motorine 84 kuruş zam geldi. Böylece son 3 günde 3 kez fiyat arttı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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