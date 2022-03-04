4 Mart 2022 bugünkü vaka sayısı, vefat sayısı kaç? Koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü?

4 Mart Perşembe koronavirüs tablosu açıklandı mı? 4 Mart Perşembe günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 4 Mart Perşembe korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?

4 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

4 Mart koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı.

3 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

3 Mart'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 49 bin 424 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 188 oldu. Öte yandan iyileşen hasta 66 bin 873 olurken toplam 398 bin 242 PCR testi yapıldı.

3 MART ÇARŞAMBA KORANAVİRÜS TESTİ SAYISI KAÇTIR?

3 Mart Çarşamba günü 398 bin 242 kişiye test uygulanmıştır.

3 MART ÇARŞAMBA GERÇEK VAKA SAYISI KAÇTIR?

3 Mart Çarşamba 398 bin 242 kişiye uygulanan testten 49 bin 424 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

3 MART ÇARŞAMBA KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

3 Mart Çarşamba günü 188 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

3 MART ÇARŞAMBA KAÇ KİŞİ İYİLEŞTİ?

3 Mart Çarşamba günü 66 bin 873 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

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