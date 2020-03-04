4 Mart 2020 Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

04.03.2020 01:00 | Son Güncelleme: 04.03.2020 01:00

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 4 Mart Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

4 MART'TA İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 530., 548., 548/1., 555., 562., MARMARA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2374647)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah ASUDE 1, AYCAN, BEGONYA 1, BOĞAZİÇİ, D-100 KARAYOLU, KAPTAN, SENELİK, VEYSEL KARANİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2374679)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah GÖÇER, KAYALI, KIRBAÇ, MEŞRUTİYET, ORUÇ, SAKA sk 11:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378594)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah BABA KÜSTÜ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377512)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah CEDİD ALİPAŞA, FANATİK, HANİCE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377517)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-PINAR mah 1476. sk/ SELAHADDİN EYYUBİ mah 1530., 1531., 1539., 1543., 1544., 1545., 1546., 1547., 1548., ERZURUM KONGRE sk/ ÖRNEK mah ERZURUM KONGRE sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377601)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 1.ÖZCAN, 2.SİNOP, 4.ORTA, ORTA KENT, TEKİN, YELDEĞİRMENİ, İSTİKLAL, ŞEHİT ŞAHİN ÇINAR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378795)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- GÜMÜŞYAKA mah EMİRSULTAN, MAHMUZ, MELİH CEVDET ANDAY, MEMDUHOĞLU, SÜNGERTAŞI, SÜPÜRGECİ, TELAĞACI, YAZGÜLÜ, YENGEÇ, YÜCELEVLER, YÜKSELİŞ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378973)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BÜYÜKYALI, MAHMUZ, MELİH CEVDET ANDAY, MEMDUHOĞLU, TELAĞACI, YAZGÜLÜ, YENGEÇ, YÜCELEVLER, YÜKSELİŞ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378972)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-İSKENDERPAŞA mah ATATÜRK, BABA HASAN CAMİİ, GİRDAP, HACI HALİTEFENDİ, HAMAM, HORHOR, KAVALALI, KIRMA TULUMBA, KÜLHAN, LÜTFÜ EFENDİ, MEÇHUL ASKER, MOLLA HÜSREV, NALINCI FEVZİ, ORUÇGAZİ, OYUNBOZAN, TAYYARECİ ORHAN, TOPRAK, UZUN YUSUF, VEZİR ÇEŞMESİ, YENİ ORTA, YENİYOL 1., YEŞİL TEKKE, YEŞİL TEKKE 1. ARALIĞI, YEŞİL TEKKE 1. ÇIKMAZI, YEŞİL TEKKE 2. ARALIĞI, YEŞİL TEKKE 2. ÇIKMAZI, YEŞİL TEKKE KUYULU, ÇELEBİ HAMAMI, ÇINGIRAKLI BOSTAN, ŞEKERCİ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378567)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZUHURATBABA mah ASİLLER sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377551)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2603., 2606., 2607., 2609., 2610., HALKALI, MİLLET sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377803)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1434. sk/ MAHMUTBEY mah 2590., 2593., 2594., 2595., 2596., 2598., 2601., 2602., 2603., 2604., 2606., 2618., 2622., 2623., 2630., 2631., KARAOĞLANOĞLU sk 11:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377816)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HALICIOĞLU mah ABDUSSELAM, ERENLER TEKKESİ, FİDAN, SIVACI AHMET, TAŞCI AKİF, TURŞUCU HÜSEYİN, ÇIKSALIN ARALIĞI sk/ PİRİPAŞA mah ABDUSSELAM, HALICIOĞLU YAĞHANESİ, KARAGÖZ, KUMBARAHANE, TURŞUCU HÜSEYİN, VEZNEDAR sk 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378864)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 220., 241 sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379025)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 293., AKDENİZ, CENGİZ TOPEL, ESKİ EDİRNE ASFALTI sk/ MEVLANA mah 832. sk/ SARIGÖL mah CEPHANELİK sk/ ŞEMSİPAŞA mah 1., 10., 11., 12., 13., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., CENGİZ TOPEL, SOKULLU MEHMETPAŞA sk 17:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377836)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.YAVUZ, 3.LALE, TAHSİN, YAŞARDOĞU sk 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379052)

- İSTANBUL SUTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah Yayla Bulv. uzun sk. 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379054)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah FATİH SULTAN, YAMAK, YAMAK ÇIKMAZI, ÇİLESİZ sk/ KAPTANPAŞA mah BÜYÜK ALTAYBAŞI, KÜÇÜK ALTAYBAŞI, NİL, PİYALEPAŞA, SEHER, UZUNCA, ÇAKMAK, ÇİFTÇİLER, ÇİFTÇİLER ARALIĞI, ÜST BARUTHANE sk/ KEÇECİ PİRİ mah FATİH SULTAN MİNBERİ sk/ PİYALEPAŞA mah AKÇAY, CANDAN, DOĞAN, FATİH SULTAN, HOŞGÖR, KARADUT, KONAK CAMİİ ÇIKMAZI, YILMAZ, ÇAMLI YAYLA, ÇAVUŞOĞLU, ÜST BARUTHANE sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378862)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2569., 2601., MOSTAR KÖPRÜSÜ, PEYAMİ SAFA sk 12:30-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377819)