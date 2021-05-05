4 Mahallede pazaryeri hizmete açılacak

17.00 arası açık olacak.

17.00 arası açık olacak. Buna göre Fevzi Çakmak, Aziziye, Konuralp ve Hamidiye mahallelerinde kurulan pazaryerleri vatandaşlara hizmet verecek.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında kurulacak pazarlarda sadece yaş sebze ve meyve ile fide satılabileceği, temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. ürünlerin satışına ise izin verilmeyeceği belirtildi. Düzce il merkezindeki Fevzi Çakmak, Aziziye, Konuralp ve Hamidiye mahallelerinde kurulan pazaryerleri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması için açık olacak. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı